Pihtla seakatkuproov on tugevalt positiivne

Sakla seafarmist mõne kilomeetri kauguselt leitud metssea korjuselt võetud proov osutus sigade Aafrika katku osas tugevalt positiivseks.

“Praegusel hetkel on tegemist tugevalt positiivse leiuga,” rõhutas veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda Saarte Häälele. See tähendab tema sõnul, et hetkel ei ole plaanis mingeid täiendavaid proove teha.

Sellest hoolimata esitas Saarte jahimeeste selts eile veterinaar- ja toiduametile taotluse kordusproovi tegemiseks. “Oleme selles olukorras juba olnud ja rohkem surnud sigu ei ole metsast leitud,” sõnas seltsi tegevjuht Ive Kuningas.

Kuningas viitas sellele, et täpselt aasta aega tagasi septembris leiti Pihtla vallast Kuusiku külast samuti lõpnud metssiga, kellel kahtlustati Aafrika seakatku. Hispaania referentslaboris tehtud täiendava analüüsi tulemusena selgus, et korjus katku nakatunud siiski ei olnud.

“Need kaks juhtumit ei ole omavahel võrreldavad, selles mõttes, et eelmine kord, kui proov saadeti täiendavatele uuringutele, siis oli selleks ka alust, kuna laboriuuringute tulemus ei olnud selgelt positiivne. Oli kahtlus,” märkis aga Olev Kalda.

Proov võeti 24. augustil Pihtla vallast Matsiranna külast leitud metssea laibalt. Rohkem lõpnud metssigu samas piirkonnas leitud ei ole. Korjuse olukorra kohta on analüüsi tulemustes märgitud “roiskunud”.

Pihtla jahiseltsi esimees Rain Metsmaker ütles Saarte Häälele, et roiskunud korjus võis olla ehk viis päeva vana. “Vaglad olid sees, seepärast ei saanud võtta ka koeproovi, vaid proovimaterjaliks võeti toruluu,” selgitas ta.

Lõpnud metssea leidis üks jahiseltsi kütt, kes läks kontrollima vihjet metsas leviva raipelõhna kohta. Jahiseltsi juht lisas, et jahimehed kammivad kõnealust piirkonda läbi, kuid reede pärastlõunase seisuga teateid uutest lõpnud metssigadest ei olnud.

Metsa levinud seakatk toob Olev Kalda sõnul kaasa järelevalvesüsteemi muutumise, kuna edaspidi uuritakse kõiki kütitud metssigu ning tehakse pidevat seiret taudistunud ala kodusigade hulgas.

Ive Kuningas osutas, et selts teavitas leiu piirkonda ümbritsevaid Kaali, Pihtla ja Valjala jahipiirkonna kasutajaid, et nad teavitaksid edaspidi kõigist kütitud metssigadest kohalikku veterinaararsti, kes võtab vereproovid.

Aafrika seakatku nakatunud metssiga tähendab Kalda sõnul seda, et ka Saaremaal hakkavad kehtima piirangud vastavalt Euroopa Komisjoni kehtestatud tsoonidele.

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele http://www.seakatk.ee.

Mehis Tulk, Piia Tamsalu, Andres Sepp