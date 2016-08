Põhja-Saaremaa taevas võidi pildistada ufot (1)

Suur oli nädal tagasi lihtsalt loodust pildistanud mehe imestus, kui telefoniekraanilt vaatas vastu kummaline taevakeha. Eesti tuntuima ufoloogi Igor Volke sõnul ongi tegemist tundmatu tehisliku objektiga.

Saarlasest telemees Margus Muld pildistas eelmisel laupäeval tööle sõites kella 9.30 paiku Võhmal lihtsalt teed ja kagu poole jäävat taevast. Seda põhjusel, et vihmamärg tee peegeldas tema arvates lahedalt päikest.

Pilt tehtud, hakkas ta tulemust vaatama ja avastas pildilt mingi huvitava täpi. Võinuks ju pidada seda täiskuuks, kuid sellisel kujul seda küll pildile ei saaks. Täiskuul poleks ka peal väga korrapäraseid valgeid laike, mis pildi suurendamisel välja tulid. Segaseks ajas asja ka see, et pildistamise ajal ta midagi sellist palja silmaga ei näinud.

Saarte Hääl saatis pildid ufoloog Igor Volkele, kes seejärel ise Margusega ühendust võttis. Kuuldu Volke sõnul kahtlusi ei süvendanud. “Siin ei ole ilmselt tegu loodusnähtusega, sest neli punkti vaatlusobjekti pinnal viitavad konstruktsioonile või tehnitsismile,” oli Volke hinnang. Loomulikult jäävad eksituse ja optiliste kõrvalekallete võimalused alati.

Volke jaoks polnud nähtud asi tegelikult mingi uudis. “Viimase 2–3 aasta ufoloogia on eeskätt Euroopas andnud sarnaseid objekte kümmekond,” rääkis ta, lisades, et on isegi saanud varem taolisi pilte. Tõsi, siis küll mererohelist või sinakat värvi objektidest.

Põhiobjekt on alati kera- või kettakujuline ning sellel on kolm või neli punktikujulist moodustist.

Volke sõnul kaaluvad Lääne ufoloogid võimalust, et tegu võib olla ka keskkonna­anomaaliaga vms. “Edasiseks tuvastamiseks oleks vaja päringuid õhuturbe esindajatele või samaaegsete vaatluste info kogumist elanikkonnalt,” selgitas ta.