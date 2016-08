Pöide läheb haldusreformi vastu protestides kohtusse (8)

Pöide vallavolikogu koguneb esmaspäeval erakorralisele istungile, et võtta vastu otsus riigikohtule taotluse esitamise kohta. See on sarnane käik mandril juba tehtutele.

Pöide vallavolikogu oleks Saaremaal esimene, kes riigikohtusse läheb. Orissaare vallavolikogu neljapäeval sellist otsust ei teinud, kuigi kaudselt oli see teema Ida-Saaremaa läbirääkimiste peatamise näol ka laual. Saarte Hääle andmetel on Pöide plaaniga sarnane kavatsus Leisi vallal.

Pöide vallavolikogu esimees Marina Treima selgitas Saarte Häälele, et nende arvates ei ole seaduses põhjendatud ühinevatele omavalitsustele esitatav 5000 elaniku miinimumnõue. Just see sai saatuslikuks ka Ida-Saaremaa valla loomisele, mille poolt Pöide oli. Saaremaa vallast Pöide huvitatud ei ole.

“Samuti tekitab rahulolematust asjaolu, et omavalitsusi tahetakse liita sunniviisiliselt,” selgitas Treima tagamaid. Tema sõnul pole valitsus siiani suutnud paika panna seda, milline on omavalitsuste rahastamine, milliseks kujunevad nende kohustused ja ülesanded.

“Sellistel tingimustel, kus piltlikult öeldes pakutakse meile mitte “põrsast kotis”, vaid lihtsalt tühja kotti, ei ole sundliitmine kuidagi õigustatud,” on Treima seisukoht.

Tema sõnul on valitsus otsustanud erinevate summadega premeerida sisutühja reformiga kaasaminejaid, mis ei ole eriti jätkusuutlik. “Isiklikult arvan, et see on avalik altkäemaks, mida teostatakse maksumaksja rahadega,” ütles Marina Treima, täheldades sellise käitumise juures ka ebavõrdsust.

“Tublidele ja kuulekatele saab osaks ühekordne rahasüst, aga neid, kellel on eriarvamus ja kes sundliidetakse, neid karistatakse väiksemate summadega,” tõi ta näite.

Treima sõnul on saarlastele veel lisapreemiaidki pakutud, seda juhul, kui tuleb ülemaakondlik vald. “Tekib küsimus, mis õigusega ja kust võetakse see raha, et seda siia investeerida, see käib ju ikkagi millegi või kellegi teise arvelt,” lausus Treima.

Pöide vallavolikogu toetub oma võimalikku otsust tehes advokaadibüroo VARUL AS koostatud õiguslikule analüüsile ning sarnaselt mandriomavalitsustega soovitakse büroo palgata ka Pöidet esindama.

Nii ühinemisnõunik Taavi Kurisoo kui ka Kuressaare linnapea Madis Kallas märkisid, et volikogude teadlikku valikut tuleb austada. Kallasel tekib oma sõnul siiski küsimus, mis on sellise sammu eesmärk.

“Oletame, et nad saavutavad kohtus õiguse. Milliseid võimalusi nad siis uutel valdadel näevad, mida Saaremaa valla puhul ei saaks teha?” küsis Kallas ja toonitas, et tema arvates võiksid riigikohtusse minevad vallad ikkagi ka teiste ühinemisläbirääkimistega edasi minna. Rongilt maha astuda jõuab alati.

Saaremaa valla läbirääkimistel osaleva maakonna suurima maaomavalitsuse esindaja Andres Tinno sõnul on olemas inimesi, kes keskenduvad millegi tegemisele, ja teised, kes keskenduvad ärategemisele.

“Kohtuskäimine tegeliku vajaduse vastu on aja raiskamine ning teiseks maksumaksjate raha raiskamine,” arvas Lääne-Saare valla esindaja.

“Kohtuteed kaaluvad vallad võiksid ka aru saada sellest, et ühtse Saaremaana on nende mured terve Saaremaa mured ja nende rõõmud terve Saaremaa rõõmud,” lausus ta.