Ruhnu rahvamaja uus juhataja on Karin Treufeldt

Sel nädalal alustas Ruhnu rahvamaja juhatajana Karin Treufeldt. Praegu teeb ta põnevusega oma uue ametiga tutvust ning on oma sõnul ideid eesootavaks ametiajaks genereerinud terve suve.

Karin Treufeldt on lõpetanud Tartu kõrgema kunstikooli ja kaitses kevadel Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas magistrikraadi maali erialal. Lisaks on ta õppinud mööbli restaureerimist ja viltimist, täiendanud end pedagoogikas ja töötanud Otepääl huvitegevuse juhina. Veel on tal kogemust erivajadusega inimeste tegevusjuhina, lasteaiaõpetajana, kunstiringide juhendajana. Karinil on ka kaks last.

“Kaks päeva on praegu uues ametis oldud ja kõik tundub põnev ning praegu tutvungi võimalustega, mida ma teha saan ja kui palju,” ütles uus juhataja. Tema sõnul on ta mõtted eesootavast ametist suvi läbi peas keerutanud, kuid hetkel kindlaid plaane veel paigas pole. “Saame lähiajal vallarahvaga kokku ja istume maha, et arutada, mis ootused ja lootused inimestel on, et kõik saaksid sõna sekka öelda. Räägime, milliseid traditsioone tuleb kindlasti säilitada ja millised üritused vajavad korraldamist,” võttis Karin Treufeldt kokku, millest kavatseb ta alustada.

Rahvamaja eelmine juhataja oli mandrilt pärit Kairi Lusti, kes asus tööle 2014. aasta septembris.