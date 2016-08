Saare Golfis avab Eesti esimese foot-golfi väljaku

Saare Golf avab esmaspäeval kell 15 esimesena Eesti golfiväljakutest koostöös Sportland Eestiga foot-golfi ehk jalgpall-golfi väljaku.

Väljaku mängivad meeleolukalt avatuks Kuressaare linnapea Madis Kallas, Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak, Eesti golfiliidu esindaja Piret Sepp, Eesti jalgpallikoondise mängija Liis Lepik ja esiliiga B suurim väravakütt Maarek Suursaar, aga ka golfi- ja foot-golfi väljaku arhitekt Lassi-Pekka Tilander ning põleva jalgpalliga trikitab Eno Lins. Väljaku avamisele on oodatud kõik jalgpalli- ja golfihuvilised, et tutvuda foot-golfi olemusega ja saada esimene mängukogemus.

Saare Golfi tegevjuhi Marko Kaldoja sõnul on foot-golfi mänguvõimaluse loomist kaalutud kaua. “Otsustasime väljaku avada nüüd sügisel, testimaks, kuidas see nii saarlastele endile kui ka külalistele meeldib, et teha järgmisi plaane. Eesmärk on saarel vaba aja veetmise võimaluste rikastamine ja spordialade-ülese koostöö arendamine,” selgitas ta.

Foot-golfi mõtles välja endine FC Barcelona mängija Juan Manuel Asensi ja esimene jalgpall-golfi võistlus peeti 2009. aastal Hollandis. Mäng on kombinatsioon golfist ja jalgpallist. Jalgpall tuleb jalaga lüüa auku, seejuures võimalikult väheste löökidega ning rakendades golfireegleid ja tulemuse märkimise viisi. Riietus on sportlik ja vastavalt ilmale, jalga sobivad lamedatallalised spordijalanõud, nt jooksutossud.

Saare Golfi treeneri Mari Suursalu sõnul on see mäng väga populaarne Ameerikas, kus alates 2006. aastast on avatud ligi 700 foot-golfi väljakut. 2012. aastal loodi ka rahvusvaheline foot-golfi liit, kes korraldas aastal 2012 esimesed maailmameistrivõistlused.