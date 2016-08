Swedbank pidas Triigis talguid (1)

Swedbanki Tallinna töötajad aitasid kaasa Triigi sadamas asuva kontserdihoone Triigi Filharmoonia ümbruse kaunimaks muutmisel.

Kontserdihoone rajamise üks eestvedajatest Hannaliisa Uusma ütles Saarte Häälele, et vahel head asjad lihtsalt juhtuvad. “Valla initsiatiivil ja meie suureks heameeleks see kõik aset leidiski ja tänu sellele sahistab publik järgmisel hooajal lopsakas murus,” lausus muusik. Nimelt sai Triigi Filharmoonia ümbrus talgute käigus mullaga kaetud ja tasandatud ning muruseemegi mulda külvatud.

Uusma märkis, et kontserdihoone peaks lõplikult valmis saama tuleva nädala lõpuks. Ta lisas, et ehitus küll venis veidi, kuid kogu ettevõtmine ise oli ju tegelikult hulljulgelt lühikese aja peale planeeritud. “Esimene hooaeg oli totaalselt eksperimentaalne, kõik toimus ehitusplatsil ja selle ümbruses, aga see oli võluv ja rahvast käis palju,” lisas Uusma, kinnitades, et jäi suvega väga rahule.

Kohviku Agar-Agar avavad Hannaliisa Uusma ja Teele Vares taas järgmise aasta juuni keskpaigas. Samuti tegeletakse juba järgmise hooaja loomingulise poolega, märkis Uusma. Tänavu astusid Triigi Filharmoonia ehitusplatsil üles mitmed kuulsad eesti muusikud ning Triigit külastas ka Kinoteater.