Tätte laulis kiriku toetuseks

Jaan Tätte vabaõhukontserdil “Maa märk” koguti Kihelkonna Mihkli kiriku kroonlühtri restaureerimiskulude katmiseks ligi 3000 eurot.

EELK Kihelkonna Mihkli koguduse õpetaja Rene Reinsoo sõnul kinkisid selle kroonlühtri kirikule rohkem kui saja aasta eest Kihelkonna laevaomanikud ja meremehed.

“Praegu on merekultuuriaasta ja Jaan Tätte ise on ka tuntud mere- ja laulumees,” märkis Reinsoo, viidates, et asjad sobisid hästi kokku. “Tundus, et lühtri restaureerimise hinnaklass võiks sobida piletite müügist laekuva summa suurusjärguga,” lausus ta.

Nii ka läks. Piletimüügist laekus veidi alla 2600 euro ja korjanduskasti kogunes umbes 300 eurot. Lühtri restaureerimine läks koos käibemaksuga maksma 2640 eurot. Kontserdipileteid osteti umbes 250. Kui kontserdil viibinud lapsed ka juurde arvata, võis Tätte esinemist Kellamäel Reinsoo sõnul nautida ligi 300 inimest.

Kõik huvilised said vastselt restaureeritud kroonlühtrit üleeile kirikus ka näha. Reinsoo märkis, et praegu on see vaatamise jaoks põrandale pandud.

Kontserdile eelnes ekskursioon kirikus, mille viis läbi kunstiajaloolane Juhan Kilumets. “See oli väga huvitav kuulamine,” kinnitas Rene Reinsoo ja lisas, et ka pärast kontserdi lõppu olid paljud huvilised uuesti kirikut uudistama läinud.