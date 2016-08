Töötukassa Saaremaa büroo otsib kohta laienemiseks

Eesti töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepiku sõnul on nad Kuressaares parasjagu ringi vaatamas Saaremaa büroo laiendamise plaanidega.

Praegu asub töötukassa Ajamaja kahel korrusel – I ja III korrusel. Seoses uute teenustega, eelkõige vähenenud töövõimega inimeste teenindamine, töövõime hindamine jms, on Reimaa-Lepiku sõnul vaja ruume, kus on arvestatud universaalse disaini põhimõtetega (näiteks privaatsemad ruumid vestlusteks klientidega) ja mis on kohandatud erivajadustega külastajatele veelgi ligipääsetavamaks. “Oluline on ka see, et lisandumas on uued töökohad, st meeskond suureneb,” märkis siinse osakonna juhataja.

Ave Reimaa-Lepiku sõnul on nad praegu igatahes avatud pakkumistele, et leida sobivaim lahendus. “Millest võidaksid mitte ainult puuetega inimesed, vaid kõik inimesed – vanurid, lastega emad, tavakodanikud,” märkis Saaremaa osakonna juhataja.