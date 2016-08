VASTUKAJA: “Hiiliv transpordikriis”, SH 23.08

Karl Tiitson, Saare maavalitsuse arendusnõunik:

Saare maakonna teise liinigrupi lepingud lõpevad 31. juulil 2019, mis tähendab uue hanke korraldamist 2018. aastal. Enne uut hanget on vaja meie praegune ühistranspordi korraldus ja liinivõrk kriitilise pilguga üle vaadata, sest viimastel aastatel on reisijate arv kahanenud.

Ühistranspordi kasutajate arvu languse tõttu on palju räägitud sellest, kuidas oleks võimalik tõsta ühistranspordi populaarsust ja reisijate arvu Saare maakonnas. Enim on välja toodud tasuta ühistransporti ja – uut liinivõrku. Kui tasuta ühistransport on pigem poliitiline otsus, kas jah või ei, siis uus liinivõrk vajab nutikaid ideid ja põhjalikku analüüsi.

Praegu ei ole Eesti bussiliikluses leitud häid, hajaasustuses töötavaid, jätkusuutlikke lahendusi, mis vähendaksid isikliku sõiduauto pakutava kiiruse, paindlikkuse ja mugavuse eeliseid ühis­transpordi ees.

Millised võiksid olla Saare maakonnale sobivad lahendused? Ettepanekuid on välja pakutud seinast seina. Alates sellest, kuidas tulevikus sõidavad meie teedel iseliikuvad autod, mis korjavad peale kõik soovijad, kuni lihtsate lahendusteni nagu linnalähedastel, tihedama asustusega aladel bussiliikluse tihendamine ning hõredama asustusega aladele rohkemate tellimusliinide suunamine. Meie töö on leida järgmiseks hankeks parimad lahendused.

Lisaks nutikatele lahendustele on vaja muutust ka inimeste mõtlemises. Inimestele tuleb sisendada, et ühistransport on lahe ja selle kasutajad on lahedad, sest nad aitavad säästa meie elukeskkonda autode tekitatavast reostusest. Loodan, et kõik võtavad endale kohustuseks kasutada vähemalt läheneval autovabal nädalal (16.–22. september) liiklemiseks vähem autot ja rohkem ühistransporti.