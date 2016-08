Koolimineku kallis lõbu

Nimekiri sellest, mida kõike I klassi laps koolitee alustamiseks vajab, on pikk. Alates pliiatsitest-pintslitest, lõpetades spordirõivaste ja jalanõudega. Kõige tarviliku ostmine nõuab vanematelt üksjagu aega ja muidugi raha.

Tuleval nädalal saab 7-aastasest Gerdist koolijüts – Kuressaares elav poiss läheb Saaremaa ühisgümnaasiumis 1. klassi.

Kuigi ka Rohu lasteaias oli tore, tahab Gert Silenok kooli minna – et õppida ja targaks saada. “Minu klassi tuleb meie rühma lapsi veel,” ütleb Gert, teatades, et pinginaaber on tal juba olemas, sõber Oskar.

Oma uhiuutest kooliasjadest on Gerdil kõige suurem heameel koolikoti üle. “Roheline on mu lemmikvärv,” kinnitab ta. Pealegi kuulub koolikoti juurde joogipudel.

Kuressaares elav pere on vähem kui nädala pärast algavaks kooliaastaks peaaegu valmis. Ema Anneli ja isa Dmitri sõnul on suurem osa Gerdi koolitarvetest ostetud, puudu on vaid mõned asjad.

“Sisejalanõud ja tennised – need peavad olema heleda tallaga – on veel ostmata ja voolimisalus,” ütleb Dmitri ehk Dim.

Neid vanemaid, kes esimest korda lapse kooliminekuks valmistuvad, võib nimekiri, mida kõike pojal või tütrel tarvis on, lausa ehmatada.

“Kuna meie oleme selle korra läbi teinud – tütar Iivika läheb sügisel kuuendasse klassi –, ei tundu asi enam hirmus,” ütleb Anneli. “Esimese lapse puhul pabistasin küll, kas jõuab kõik asjad õigeks ajaks ostetud, aga nüüd juba teadsime, mis meid ees ootab.”

Kooliasjade ostmisega alustas pere varakult, juunis. Siis sai tellitud ka koolivorm (39 eurot) ja müts (ca 10 eurot), samuti spordisärk.

Kõige kallim ost on seni olnud Gerdi koolikott, hinnaga 87 eurot. “Kindlasti saanuks ka odavama koti, aga tahtsime, et kott oleks kvaliteetne ja kerge ning lapsel seda mugav kanda,” ütleb Dim.

“Tähtis oli ka see, et kott lapsele meeldiks,” lisab Anneli.

Sama kehtis pinali ostul – seegi peaks olema kvaliteetne ja mugav kasutada. “Et peaks kauem vastu kui vaid mõni kuu,” tähendab Anneli.

Enne koolikoti ostmist tegi pere veidi uurimistööd, missugused on head koolikotid ja missugused mitte. Pärast mitmete kaupluste külastamist ja erinevate kottide proovimist – küll autopiltidega ja ilma – leiti kõige sobivam Bürootaevast. “See kott on küll tagasihoidliku kujundusega, aga kui laps selle selga sättis, teatas ta, et see meeldib talle üle kõige,” lausub Anneli.

Ega siis ainult koolikotist ja pinalist piisa – vaja on pliiatseid, kustukummi, teritajat, pintsleid ja mida kõike veel. Kirjatarvete valik võib aga silme eest kirjuks võtta. Hinnadki on kasvõi värvipliiatsitel seinast seina.

Koolist saadud tarvilike asjade nimekirjas oli mõnegi eseme nimetuse taga soovitus, mis firma toodet võiks eelistada – mis on kvaliteetne.

“Selle soovituse järgimine ei ole muidugi kohustuslik, kuid see kergendab lapsevanema valikut ostude tegemisel,” märgib Anneli.

Suurema osa koolikraamist ostis pere Saare Selverist, kus saabuva õppeaasta puhul olid paljudel koolitarvetel soodushinnad. Pere puhkusereisi ajal sai ka mandrilt üht-teist muretsetud. Näiteks Gerdi igapäevased koolipüksid ja tossud.

“Spetsiaalsel ostureisil me mandril küll ei käinud,” kinnitab Dim, lisades, et kuigi Kuressaare poodide rõiva- ja jalatsivalik on väiksem kui suuremates linnades, saab Saaremaaltki enam-vähem kõik, mis vaja.

Summat, mis Gerdi kooliminek pere eelarvest nõuab, pole Anneli ja Dim veel kokku arvestanud. “Paar-kolmsada eurot kindlasti,” arvab Dim. “Kui paljudel toodetel poleks olnud soodustusi, oleks kooliasjade ostmine läinud veelgi kulukamaks.”

VALIK GERDI PERE OSTETUD KOOLIASJU: