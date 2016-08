Lisamaks päikese eest: Portugalis tõsteti kinnisvaramaksu

Portugali valitsus otsustas tõsta kinnisvaramaksu. Kui teie elamu või korter asub näiteks prestiižses ja päikselises piirkonnas ning kui selle aknast avaneb suurepärane vaade, on maks märkimisväärselt kõrgem.

Paljud portugallased arvasid algul, et tegu on hilinenud aprillinaljaga. Peagi selgus aga, et valitsusel on tõsi taga. Nende majade ja korterite omanikud, kelle kinnisvara asub looduskaunis kohas (näiteks mõnes rannarajoonis, kus rohkesti päikest ja värsket õhku) peavad nüüdsest tasuma palju kõrgemat maksu. Maaliline vaade rõdult võib kinnisvaramaksu aastas tõsta koguni 20 protsendi võrra. Kogu see maks läheb otse kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

“See uuendus tõesti jahmatas meid,” ütles Lissaboni majaomanike ühenduse juht Luis Menezes Leitão ajakirjanikele. “Valitsus ei konsulteerinud meiega, lisaks muutis ta maksukorda ajal, mil parlament oli suvepuhkusel, mistõttu seda uuendust avalikult ei arutatudki.”

Portugali ajalehed toonitavad, et võimulolevad sotsialistid (Partido Socialista), kes tavaliselt ajakirjanikega meelsasti kontakteeruvad, käitusid seekord hoopis teisiti. Nad saatsid lihtsalt rahandusministeeriumi pressiesindaja ajakirjanike ette, et teha ametlik avaldus. Kõne all olevat maksusüsteemi õiglus.

Samal seisukohal on ka mõned teised vasakerakonnad, kes praegu Portugalis võimulolevat vähemusvalitsust parlamendis toetavad. “Põhimõtteliselt on see õige otsus,” on öeldud Portugali Vasakbloki (Bloco de Esquerda) avalduses. Portugali kommunistlikus parteis nimetati aga proteste maksutõusu vastu suisa absurdseteks.

Asjatundjate sõnul polevat selline uuendus Portugalis kehtiva maksusüsteemi jaoks üldsegi erakordne – ka varem sõltus maksu suurus sellest, kus kinnisvara asus. Erinevus on vaid selles, et asukoha faktor võis maksu suurust tõsta maksimaalselt vaid viie protsendi võrra. Kui kinnisvara asus aga mõne linna vaeses rajoonis, siis tõi see endaga kaasa sama suure soodustuse.

Täispikk lugu ilmus laupäevases Saarte Hääles.