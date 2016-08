„Meie pere ja muud loomad“: kas suveks seatud eesmärgid said täidetud?

Täna kell 21.30 jõuab Kanal 2s lõpule suvine menusari „Meie pere ja muud loomad“. Aeg on teha kokkuvõtteid ja hinnata, kas suve hakul seatud eesmärgid said ka täidetud. Emotsioone jagub viimasesse ossa küllaga, sest kolme suvekuud meenutades tikuvad Heidi Hansole vägisi pisarad silma.

Nädalast nädalasse on televaatajad saanud kaasa elada Heidi Hanso ja tema laste tegutsemisele Pajuväraval. Viimane „Meie pere ja muud osa“ osa teeb ülevaate seatud eesmärkidest ja võtab kokku nii õnnestumised kui ka keerulisemad väljakutsed. „Ma ei oska eriti asjade pärast muret tunda. Kui sa arvad, et asjad lähevad hästi, siis nad lähevadki. Kindlasti tuleb ka tagasilööke, aga sa mõtled need endale selgeks ja lööd selja sirgu,“ vaatab Heidi optimistlikult nii minevikku kui tulevikku.

Pajuvärava tallu kolimise juures on Heidile olnud kõige olulisem tema laste heaolu ja nii on peas pidevalt vasardanud küsimus, kuidas Uma ja Raju uue kodu ja pöörase suve vastu võtavad. „Praegu tundub, et pole ühtegi asja, mis neile ei meeldiks,“ on Heidi rõõmus ja seda kinnitab ka Uma, kelle sõnul meeldib talle Pajuväraval absoluutselt kõik.

Justkui selle kinnituseks saab tänases osas kaasa elada sellelegi, kuidas nutikad lapsed lihtsate vahenditega endale spaa-elamuse korraldavad. Siiski jõuavad naeru ja kilgete kõrval viimases osas ekraanile ka pisarad, sest emotsionaalne perenaine ei suuda suvele tagasi vaadates kuidagi pisaraid tagasi hoida. „Ma ei osanud oodata, kui palju võivad olla inimesed toeks ja kui ägedaid inimesi tegelikult on olemas.“