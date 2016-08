Palju maksavad olümpiamedalid?

Kuld-, hõbe- ja proksmedalid – need on iga olümpiamängudel osaleva sportlase suur unistus. Peale sportlaste ihaldavad aga medaleid endale saada ka kollektsionäärid ja oksjonipidajad, kes juba ootavad Rio medalitega kauplemist. Saksa tabloid Bild avaldas loo, milles räägitakse olümpiamedalite turu telgitagustest.

Nagu sportlastele nii on ka kollektsionääridele oluline medali nn vaimne väärtus. “Muide, juba ammu ei valmistata medaleid puhtast kullast,” ütles Düsseldorfis asuva numismaatikakaupluse omanik Bern-

hard Winter. Just selle kauplusega on seotud ka maailma üks juhtivaid oksjone, kus kaubeldakse peamiselt olümpia atribuutikaga.

Winteri sõnul olid vaid varasemate nüüdisaegsete olümpiamängude – näiteks 1908 Londonis ja 1912 Stockholmis – medalid puhtast kullast.

See-eest olid need medalid aga ka mõõtmetelt tänapäevastega võrreldes palju väiksemad: medali keskmine läbimõõt oli toona kõigest 3,4 sentimeetrit. “Tänapäeval on esikoha medalitel hõbedast südamik ja need on vaid välispidiselt kullatud,” selgitas ekspert.

Kuid vaatamata sellele on olümpiamedalite turg aktiivne ja nõudlus ületab seal pakkumise.

“Tulemus on, et olümpiamedalite hind kõigub vahemikus 4000 eurot pronksmedali eest kuni 60 000 eurot kuldmedali eest. Aga erandjuhtudel võib kuldmedali hind kerkida koguni 100 000 eurost kõrgemale,” ütles Winter.

Täispikk lugu ilmus laupäevases Saarte Hääles.