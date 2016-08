“Jalgpall” kasvas rooside seltsis hiiglasemõõtu (2)

Murumunad otsustasid sel aastal teha väikestviisi invasiooni perekond Treirati koduõuele. Kristi Treirati sõnul on neil murumunadega tänavu üldse väga lahe lugu. “Suve alguses roosipeenraid rohides märkasin, et poja on oma jalgpalli sinna unustanud. Päevade möödudes kasvas pall aga aina suuremaks,” kõneles pereema.

Nõnda see “pall” seal roosipõõsas kosus, kuni värvus pruuniks ja sai ühtäkki tolmuks. Aga see oli ainult üks, see kõige suurematest murumunadest Treiratite hoovil. Kristi Treirati sõnul on nad samas talus elanud pea viis aastat, aga selline murumunade invasioon oli küll esmakordne. “Sportlik huvi, kui suureks nad kasvavad ja kui palju neid tuleb, päädis möödunud nädalavahetusel sellega, et hakkasime neid õuest ära noppima, kuna maja ümbruses ei olnud võimalik eriti kõndida,” rääkis Kristi. Nõnda siis nopiti seened korvi ja pandi kännule õue iluks. Pildil on kosuva “jalgpalli” üle rõõmustamas perepoeg, nelja-aastane Uku Treirat.