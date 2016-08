JUHTKIRI: Peitusemäng (1)

Nädalapäevad Saaremaad ärevuses pidanud sigade Aafrika katk mängiks justnagu mingit peitusemängu.

Esmalt oli ebatavaline see, et haigus avastati kõigepealt kinnises seafarmis keset Saaremaad. Senine taudi loogika on olnud aga pigem järk-järguline pealetung ja just läbi metsade. Kus tuvastati nakatunud metssead, seal lajatas tõbi lõpuks ka mõnda sigalasse. Ja pisikukandjaks ikkagi inimesed või inimtegevusega kaasnev, mitte metssead, kes farmidesse ju ei pääse.

Mõni päev pärast sigalas vallandunud haiguspuhangut tuli teade lähikonnast leitud lõpnud metsseast, kellelt võetud proov osutus samuti positiivseks. Siinkohal tuleb meenutada, et aastapäevad tagasi oli Pihtla vallas sarnane juhtum, mille puhul aga esmase positiivse katkudiagnoosi lükkas ümber Hispaania referentslabori analüüs. Täna oleme peaaegu samas olukorras, kuid seekord ei ole VTA kordusproovi tegemise suhtes enam nii innukas. Saarte jahimeeste selts ei taha sellega leppida ja soovib selles ülimalt tundlikus katkumängus selgust ja kindlust. Kordusproovile tehtavad kulutused on igal juhul õigustatud, sest võimalikust eksimusest tulenevad järelmid on pikaajalised ja tõsiste tagajärgedega.