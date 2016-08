Karl Patrick Lauk võitis Prantsusmaal velotuuri

Klubis Team Pro Immo sõitev jalgrattur Karl Patrick Lauk võitis Prantsusmaal eliitamatööride velotuuri “4 jours des As en Provence”. Nüüd on 19-aastane saarlane tänavu võtnud juba kuus esikohta ehk saanud hakkama sellega, millest väga vähesed Eesti amatöörid on esimesel Prantsusmaa-aastal enamat suutnud.

“Kindlasti on selle tuuri võit üks minu suurimaid võite, selles pole kahtlustki,” tunnistas esimest aastat U23-vanuseklassis võistlev Karl Patrick Lauk. “Teadsin enne tuuri, et olen heas minekus ja et võin tulemuse teha, aga ei oleks oodanud kolme etapivõitu neljast ning üldvõitu ja parima noore särki.”

Velotuuril oli kolme päeva jooksul kavas neli etappi, millest Karl Patrick Lauk võitis kolm, koos kaaslastega oldi kiireimad ka meeskonnasõidus.

“Esimene päev oli nagu tuuridel esimene päev ikka, kõik sõidavad etapivõidu ja liidrisärgi nimel. Minul aga õnnestus õiged otsused teha ja tiimikaaslase abiga lõpus võit vormistada,” rääkis avaetapi järel liidrisärgi selga tõmmanud Lauk, kellel õnnestus see positsioon säilitada lõpuni.

Teisel päeval oli kavas kriteerium ainult 1 km pikkusel ringil, mis tegi võistluse päris kaootiliseks. Karl Patrick Lauk ei saanud mingil hetkel sõidust enam midagi aru, sest päeva “jooksikud” tegid pundile ringiga ja tema oli vahepeal. Sõidu lõppfaasis saadi aga grupp kätte ja tempo oli kõrge, kuid kollases särgis saarlane tuhises üle finišijoone esimesena.

Kolmandal päeval oli hommikul kavas meeskonnasõit ja õhtul grupisõit. Meeskonnasõiduks oli Pro Immo favoriit, kuna tiim oli esindatud väga tugevate sõitjatega. “Kuid me polnud kunagi koos sõitnud ja meeskonnasõit nõuab seda, et ühise grupina hea esitus teha,” tõdes Karl Patrick Lauk, lisades, et ei olnud küll kõige ilusam sooritus, kuid siiski nii tugev, et sõideti välja võiduaeg, millega ta sai kirja kolmanda etapivõidu.

“Õhtuseks etapiks tõmbas minu nuhtluseks tuule üles ja etapi alguses oli kaks tõusu ka, mille pidin üle elama. Tiim oli megatugev ja teisel tõusul poisid keevitasid nii, et jäin ise peaaegu maha.”

Hiljem tegi Pro Immo tiim võimsa töö ja kontrollis punti, kuidas suutis. Vajadusel tegi ka Lauk ise paar liigutust, et valed mehed minema ei saaks. Sõideti kindla peale ja lasti minema mõned mehed, kes kokkuvõttes ohtlikud ei olnud. “Lõpus läks asi päris närviliseks, aga viimase kolme kilomeetri sees panin end maksma nii palju, kui võimalik ning hoidsin ise punti koos ja elimineerisin ohtlike meeste rünnakud,” rääkis Lauk, kes vormistas oma tuurivõidu ja sai lisaks parima noore valge särgi.

Hooaja lõpp on jalgrattaklubi Viiking kasvandikul alles ees ja mõned väga tähtsad võidusõidud ootamas, võimalik, et ka start maailmameistrivõistlustel.