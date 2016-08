Kodukant kutsub sibulale

MTÜ Saaremaa Kodukant võtab sel nädalal veel vastu kõigi saarlastest sibulasõprade soove, kes tahavad Peipsi ääres kasvatatud sibulaid saada.

Saaremaa Kodukandi juhatuse liige Reet Viira rääkis Saarte Häälele eelmisel nädalal, et kümne või saja kilo pärast nii kaugele sõita pole mõtet, mõttekas on ära tuua vähemalt tonn korraga. Esmaspäevase seisuga ei olnud kõikidest sooviavaldustest veel mainitud tonni kokku saadud, seega on tema sõnul kõik huvilised veel oodatud MTÜ-ga julgelt ühendust võtma.

Oma soov tuleks saata e-meili aadressil saarekodukant@gmail.com. “Ma usun, et me suudame selle ikka ära teha,” kinnitas Viira ja lisas, et praegu käivad veel ka läbirääkimised transpordi korraldamise osas.

Eelmisel korral, 2014. aastal, toodi mandrilt kodanikualgatuse korras ligi poolteist tonni sibulat.