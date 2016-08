Lõkkeid süüdati Sõrvest Muhuni

Muinastulede ööl süüdati Saare maakonnas taas mitmeid kümneid lõkkeid, suuremad üritused toimusid Panga pangal ja Mändjalas.

Panga pangal andis laupäeva õhtul kontserdi ansambel Kukerpillid. MTÜ Panga Areng juhatuse liige Alver Sagur kiitis nii publikut, esinejaid kui ka ilmataati. “Rahvast oli palju, sadades, pluss veel peale ka,” lausus Sagur ja märkis, et Pangale tulevad kontserte nautima alati positiivse energiaga inimesed. “Pärast päikeseloojangut kadus tuul ka ära ja tähed tulid välja,” meenutas korraldaja edukat üritust. Õhtut juhtis Ivar Lett ja publikule pakuti lisaks muusikale müstilisi tantsunumbreid.

Juba neljandat aastat on Pangal tavaks, et osa tulust annetatakse lastekodu lastele koolitarvete soetamiseks. Sagur märkis, et omal ajal toodi seal erinevaid ohverdusi merejumalale ja traditsiooni jätkatakse nüüdisaegses võtmes. “Summadest me ei räägi, aga anname südamega,” sõnas ta.

Asukoha tõttu on Panga panga üritustel alati olulisel kohal ka turvalisus, rääkis Sagur. “See on väga tähtis osa, inimene kipub ju ära unustama, et alla on kakskümmend üks meetrit vabalangemist,” lausus korraldaja ja lisas, et turvalisuse osas tehakse alati nii palju teavitustööd kui vähegi võimalik.

Mändjala rannas tähistas muinastulede ööd umbes 600 inimest koos ansambli Terminaator solisti Jaagup Kreemi ja kitarrist Taavi Langiga. Mändjala kämpingu perenaine Silja Vipre sõnul õnnestus õhtu suurepäraselt. Kontsert korraldati Mändajalas muinastulede ööl esmakordselt. “Järgmisel aastal teeme kindlasti uuesti,” kinnitas Vipre.

Iidetulede süütamise taaselustamine algatati nii Soomes kui ka Eestis 1992. aastal ja seda hakati nimetama muinastulede ööks. Lõkked süüdatakse valdavas osas mere ääres augustikuu viimase laupäeva õhtul, meenutamaks ajaloolisi mereäärseid tulesid.

Üle-eestiliseks muutus üritus 2009. aastal, mil loodi ka veebileht Muinastuled.ee, mille kaudu on võimalik jälgida, kus lõkked süüdatakse. Tänavu leegitsesid lõkked rannal nii Eestis, Soomes, Rootsis kui ka Lätis. Eestis süüdati lõkkeid ka mitmel pool sisemaal. Nii nagu väga paljud teisedki kultuuriüritused tänavu, seoti ka muinastulede öö merekultuuriaastaga.