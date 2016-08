Maanteeamet: Orissaarest lastakse ilmselt solki merre

Maanteeameti spetsialistid arvavad, et Väikese väina vee fosfori- ja lämmastikusisalduse kõrge taseme põhjus on võimalik reostus. Orissaare vallavanem peab sellist süüdistust alusetuks.

Väikese väina tammi avad on kuum teema. Viimase arenguna võeti riigikogus menetlusse Ida-Saaremaa valdade ühispöördumine.

Maanteeamet lahkab teemat põhjalikult oma ajakirjas TeeLeht, kus öeldakse, et liiklus Väikese väina vett ei reosta. Küll aga teeb seda ilmselt Orissaare vald.

Maanteeameti planeeringute osakonna keskkonnatalituse juhataja Villu Lükk ja sama talituse peaspetsialist Rein Kallas kirjutavad oma artiklis, et Väikesest väinast võetud vee-

proovid ei ületa üheski punktis sealsele veele kehtestatud norme. Siiski näitavad lämmastiku ja fosfori kõrge tase, et orgaaniline reostus on olemas. Nende arvates võib selle põhjuseks eelduslikult tõesti pidada tammi rajamisega kujunenud veerežiimi muutust. Samuti võib oma roll olla nõukogudeaegsel põllumajandusreostusel ja Orissaare aleviku aastakümneid puudulikult puhastatud reovete jõudmisel Väinamerre.

Autorid lähevad süüdistustega Orissaare aadressil ka detailsemaks. Nimelt ei ole mitte kõik elanikud ja alevikus tegutsevad ettevõtted liitunud Orissaare reoveepuhastiga. “Ilmselt valgub ikkagi suur kogus reovett Väikesesse väina,” on spetsialistide järeldus.

Orissaare vallavanem Vello Runthal on sääraste süüdistuste üle ilmselgelt üllatunud. “Mina vastupidi väidan, et Orissaares on juba 18 aastat väga nõuetekohaselt reovett puhastatud. Ja aleviku solgimajandusega on liitunud peaaegu kõik majapidamised,” kinnitas vallavanem, kes arvatavasti on kohalike oludega üsna hästi kursis.

Ta märkis, et kontrollis asjaolud veel kord üle ja saab seega kummutada süüdistuse, et keegi suunab oma reoveed merre. “Liitumata on mõningad majad, mida ei kasutata, mõningad pooleliolevad majad ja tõesti ka mõni üksik elamu, kus on kuivkäimla,” loetles Runthal. “Aga ega siis need majaomanikud käi oma reovett otse merre viskamas.”

Imelikul kombel räägivad väite avaldajatele vastu ka proovide tulemused, mis samas ajakirjas avaldatud. Neist nähtub, et reostus on suurem just väina Muhu-poolses otsas.

“Jutt, et Orissaare alevik reostab Väinamerd, on otsitud ja ilmselt kantud soovist, et keegi “teine” reostaks merd, mitte Väinamere liiklus ega tamm,” lausus vallavanem.