Margus Arge: kuivale pöörab viinakuus

Kui ülejäänud Eesti ilmatargad prognoosivad valdavalt soojapoolsemat ja vihmast sügist, siis Saaremaa ilmaennustaja Margus Arge lubab oma ennustustes kõige kuivemat sügist.

Tundub, et peamine seeneaeg jääb septembrisse, kui vihmad on muutumas sagedasteks ja päevane temperatuurifoon jääb püsivamalt alla 20 kraadi,” arutleb ta Maalehes. Samas pole tema sõnutsi öökülmi karta enne septembri lõppu. Arge arvab, et kuivale pöörab tänavu just viinakuus. Ilmar Tiismaa Pärnumaalt usub aga, et vananaistesuvi jääb tänavu tulemata ning sügis on kiiresti vahelduvate ilmadega ja rohke vihmaga. Tuge saab ta vanarahvatarkusest, mille järgi marjadest lookas pihlakad tähendavat vihmast sügist.

Alatskivil elav ilmatark Einar Laretei ennustab, et nii sooja kui ka vihma tuleb normi piires. Novembri keskel hakkavat aga lörtsitama, kuid talveks veel ei lähe. Selline lörtsine vahepealne aeg, mis pole õieti sügis ega ka talv, võib kesta isegi jõuludeni välja, arvab Laretei.

Marko Kaasik Tartust tõdeb, et erakordselt vara alanud suvi jõudis juba augustis päris sügiseste ilmadeni. Õnneks on kuu lõpupoole näidanud rohkem päikest ja olnud sooja. Mõnes mõttes läheb praegune vananaistesuvi Kaasiku ennustusel üle soojaks, pikaks ja mõõdukalt sajuseks sügiseks.