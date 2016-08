Omanikud tahavad teemaa eest kõrgemat hinda

Kuressaare Pikk tn 77A kinnistu omanikud küsivad 1782-ruutmeetrise maatüki eest 26 730 eurot, mis on ligemale neli korda rohkem, kui linnavalitsuse kevadel tehtud pakkumine.

Linnavalitsus tegi 28. aprillil kõnealusele maatükile pakkumuse 4 eurot ruutmeeter. Tegu on suures osas teemaaga, mis tagab läbi Pikk 77A kinnistu ligipääsu kaheksale teisele krundile, ja umbes 199-ruut­­meetrise tükiga, mida oleks vaja tulevikus kergliiklustee rajamiseks.

Nüüd teatasid Pikk 77A omanikud, et see pakkumine neid ei rahulda. “Kinnistu omanikena oleme valmis eeltoodud suuruses ja otstarbel maad müüma hinnaga, mis võtab arvesse turuhindade taset ja samuti konkreetset müügilepingu eset – kõnealusel maal Pikk 77A paikneb rajatis, kõvakattega tee,” öeldakse linnavalitsusele saadetud vastuses.

Omanikud viitavad, et Pikk 77A on pärast omandireformi käigus tagastamist 1999. aastal olnud ca 28% ulatuses avalikus kasutuses teemaana, tagades Kuressaare linna juriidilistele isikutele, nende töötajatele ja teistele isikutele vaba ja tasuta juurdepääsu teistele kinnistutele üle eraomandis oleva kinnistu. “Kinnistu omanikena oleme alates 1999. aastast kandnud kulutusi eeltoodud viisil avalikus kasutuses oleva maa eest maamaksu tasudes. Maad saame müüa vaid õiglase hinna eest,” märgitakse linnavalitsusele saadud kirjas ja viidatakse, et omanikud on nõus müüma kõnealuse maatüki hinnaga 15 eurot ruutmeeter.