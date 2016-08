Pihlas, Laus ja Tänak võtsid Tallinna rallil oma klassis kolmikvõidu

Reedel ja laupäeval Tallinnas ning Harju- ja Raplamaa teedel sõidetud Tallinna rallil said klassis EMV5 esikoha Tauri Pihlas ja Ott Kiil, teiseks tulid Kermo Laus ja Kauri Pannas ning kolmandaks Janar Tänak ja Janno Õunpuu.

Toyota Starletiga sõitev Tauri Pihlas tunnistas, et oluline on see saavutus kindlasti, sest juba pool aastat on tehnikaga probleeme olnud ja seda tulemust on kaua oodatud.

“Enamasti tuli sõit terve ralli kestel perfektselt välja, kuigi olid ka omad momendid,” rääkis ta. “Kindlasti annab iga kurvi pealt juurde võtta ja seda me ka üritame. Eks teistel olid oma probleemid ja meie punnisime ka ikka kõvasti.”

Nissan Sunnyl sõitvad Kermo Laus ja Kauri Pannas kaotasid Tauri Pihlasele ja Ott Kiilile 2.00.4. “See teine koht tuli üllatusena, esimese päeva lõpus poleks seda kindlasti arvanud,” tunnistas Kermo Laus, lisades, et tulemus on kindlasti maksimaalne.

“Võib öelda, et meil oli rohkem õnne ning tänu teiste ebaõnnele ja suurtele kaotustele hakkasime vaikselt ülespoole tõusma. Pidime kiiresti sõitma ja hakkama oma kohta hoidma. Viimastel katsetel hakkas Tänak uuesti järele tulema ja pidime maksimaalselt pingutama, et võimalikult vähe sekundeid ära anda. Konkurents on klassis väga tihe ja meil on raske teistele vastu saada, kuna tehnika vahe on päris suur,” rääkis Laus.

Lada S1600-ga kihutavad Janar Tänak ja Janno Õunpuu kaotasid võitjatele 2.51.9 ja teisele kohale 51,5 sekundit. Janar Tänak ütles, et linnakatsel olid mõned viperused. “Kõik jäi tehnika taha, saime auto tööle kahel viimasel katsel ehk ebaõnn tehnika poole pealt oli väga suur,” kurtis ta. “Aga õnneks saime selle korda, mille taha juba kolm rallit on läinud. Suutsime nii palju hoida, et viimase kahe katsega tagasi võtta ning kolmanda koha saime ikka kätte.”

VAZ 2105-ga sõitnud Timmu Kõrge sai koos Erik Vaasaga viienda koha. EMV3-klassis said Ken Torn ja Riivo Mesila teise koha.

Klassi võitsid kogu ralli liidrina sõitnud Miko Niinemäe ja Martin Valter Peugeot 208-l, kellele Ken Torn ja Riivo Mesila Ford Fiesta R2-l kaotasid +01.22.0. Absoluutarvestuses 15. koha saanud saarlased olid edukaimad Alexela Dmacki arvestuses.

“Niinemäe vastu kahjuks ei saa,” tunnistas Ken Torn. “Kerge autode vahe on muidugi ka, aga kiirusest jääb puudu. Kindlasti oleks võinud sõiduga ise paremini hakkama saada, aga lõpptulemus on selline, et pole põhjust nuriseda.”