Pühas olid suvelaagris puuetega lapsed ja noored

26.–27. augustil toimus Pihtlas EELK Püha Jakobi koguduse laagrikeskuses puuetega laste ja noorte laager.

Laagri korraldaja, MTÜ Usk ja Valgus Kuressaare koordinaatori Piia Veersalu sõnul sai laagrist osa 24 inimest nii linnast kui ka maalt. “Spordi ja kunstiga tegelesime seal ja käisime Sutu lahes ujumas,” ütles Veersalu. Suve lõpus toimuvat laagrit korraldab MTÜ juba mitmendat aastat.

Veersalu selgitas, et MTÜ nimi lähtub rohkem kui 40 aastat tagasi Prantsusmaalt alguse saanud rahvusvahelisest liikumisest, mis on mõeldud intellektipuudega inimestele ning nende lähedastele ja sõpradele. “See on üle maailma levinud väga paljudes riikides,” lisas ta. Kuressaares kinnitas liikumine kanda 13 aastat tagasi.

Kokku saavad puuetega lapsed ja noored ning nende pered kord kuus pühapäeviti EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse ruumides. Veersalu sõnul on kokkusaamiste üks peamisi eesmärke kaasata kogu pere ühistesse tegevustesse. “Et keegi ei jääks tahaplaanile ja kõik tunneksid, et neid on tähele pandud,” selgitas Veersalu, viidates, et tihtipeale võib peres, kus kasvab puudega laps, tekkida olukord, kus teised pereliikmed saavad vähem tähelepanu. Lisaks vahetavad pered kokkusaamistel kogemusi ja teadmisi. “Näiteks kuidas teenuseid kätte saada,” tõi Veersalu näite. Ta tõdes, et neid kohti, kuhu raske puudega lapsega minna, ei ole tegelikult kuigi palju, mistõttu on see hea võimalus.

Veersalu märkis, et pered, kes seda soovivad, saavad nendega alati liituda. Ühendust saab Piia Veersaluga võtta näiteks elektronposti teel, kirjutades aadressil piiaveer@gmail.com.