Saarte Hääle koduleivakonkursil selgitatakse tänavu kaks võitjat

Kahe aasta eest alguse saanud ja kohe soojalt vastu võetud Saarte Hääle koduleivakonkurss tuleb tänavu jälle. Juba järgmisel reedel toimuval Saarte Hääle lõikuspeol selguvad seekordsed parimad.

Konkursil on sedakorda ka väike uuendus. Leivakonkursi projektijuht Kerli Rüütel ütles, et kui eelmistel aastatel on välja valitud vaid üks võiduleib, siis sel aastal selgitatakse võitja nii traditsiooniliste leibade kui ka maitseleibade seast. Mõlemad võitjad saavad auhinnaks Wrisi 100-eurose kinkekaardi.

Lisaks valib Saarte Sahver välja oma lemmiku ja premeerib teda Saarte Sahvri 30-eurose kinkekaardiga. “Ootame osalema kõiki küpsetajaid, ka neid, kes on varasematel aastatel osalenud,” kinnitas Rüütel.

Võistlustel osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda aadressil kerli@saartehaal.ee või telefonil 51 77 980, sest konkursil osalevad ainult eelnevalt registreerunud leivameistrid.

Valmis küpsetatud värskeid leibu ootame ajalehe Saarte Hääl toimetusse Kuressaare südalinnas aadressil Tallinna 9 ja seda kindlasti hiljemalt järgmise nädala reede, 9. septembri hommikul kella 10-ks. Võitjad hõigatakse välja samal õhtul Kuressaare kesklinnas toimuval Saarte Hääle lõikuspeol.

Esimese koduleivakonkursi võitja oli Anni Veskinõmm Ansekülast, kes osales konkursil traditsioonilise ja maitseleivaga. Võidukaks osutus just tema traditsiooniline koduleib, mis läks Saare Leivas tootmisse ja rõõmustab leivasõpru senimaani.

Eelmisel aastal võitis koduleivakonkursi aga Leisi valla mees, üks Saaremaa aasta isadest – Tarmo Tool. Tema oli valmistanud maitsva lihaleiva. Saarte Hääle ja Kadi raadio ühiseks lemmikuks osutus Erika Välinurme šokolaadileib, Saarte Sahvri mullune lemmik oli aga Vello Kaaseni küpsetatud Kopli talu käsitööleib.