Salmel nähti herilasämblikku (1)

Saarte Hääle toimetusele saatis omatehtud foto Eestis haruldasest herilasämblikust Salme neiu Melani Koov. “Sellise harulduse leidsin Salme sissesõidul muru seest,” täpsustas Melani, lisades, et pildi tegi ta läinud nädala algul. Kõnealune ämblikuliik on Eestis haruldane, Saaremaal on teda aeg-ajalt ikka trehvatud. Muidu leidub herilasämblikku peamiselt Kesk- ja Põhja-Euroopas, Põhja-Aafrikas ja paiguti Aasias. Tema hammustus, mis meenutab herilase või mesilase astlatorget, ei ole õnneks mürgine.