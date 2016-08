Seakatku võis tuua piirdeaia puudumine (1)

Epidemioloogilise uuringu tulemus toob välja, et seakatku jõudmisele Sakla farmi võis kaasa aidata piirdeaia puudumine.

“Tundub, et aia puudumine oli üks põhjus, miks katk farmi pääses,” ütles VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda. Sakla farmis on ehitatud piirdeaed küll sigala sissepääsu ümber, kuid see pole ohutuse tagamiseks piisav. “Peame vaatama, kas tuleb nõuda ikkagi täisaeda ümber sigala mingisuguse vahemaaga,” lisas ta.

Versioonid, mille kohaselt võis katk levida farmi riikliku järelevalve ametnike või Vireeni autodega, ei ole Olev Kalda sõnul tõenäosed. VTA asedirektor oli ka seisukohal, et pigem jõudis katk Sakla farmi metsast kui transpordiga, mis liikus farmi ja suure maa vahet. Olev Kalda ütles, et epidemioloogilise uuringu tulemused tehakse teatavaks 5–6 päeva pärast.

Seoses seakatku levimisega Saaremaale paigaldab veterinaar- ja toiduamet Saaremaa metsadesse konteinerid hukkunud seakorjuste kokkukogumiseks. Kalda ütles, et AS Vireen toob VTA tellimusel Saaremaa metsadesse kümmekond 600-liitrist konteinerit. Lekkekindlad ja lukustatavad rohelist värvi konteinerid pannakse maha paikadesse, kus jahimeestel on kõige parem ligipääs. Konteinerile määratakse vastutaja, kelle käes on võti, ja kui konteiner on täis, siis antakse sellest Vireenile teada ja konteinerid tühjendatakse, rääkis Kalda. Konteinerid tuuakse kohale niipea, kui asukohad ja konteineri eest vastutajad on kokku lepitud.

Kalda sõnul on konteinerite kasutamise eesmärk viia nakkusohtliku materjali olemasolu keskkonnas miinimumini.