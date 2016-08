Andres Kuusk neljandat korda maailmameistriks (1)

Londonis toimus rahvusvaheline mõttespordi olümpiaad, mille raames korraldatud viievõistluse maailmameistrivõistlustel (Pentamind World Championships) võitis Andres Kuusk oma neljanda maailmameistritiitli.

Kuusk on samal alal maailmameistritiitli võitnud 2011., 2013. ja 2014. aastal, mullu sai ta kuuenda koha. “Tuli selles mõttes kergemalt kui teine ja kolmas, sest tookord tõusin esimeseks alles viimase vooruga, aga seekord juhtisin viiendast päevast alates ja viimaseks sessiooniks oli esikoht kindlustatud,” tunnistas Kuusk, lisades, et samas on tänavune tiitel magusaim, kuna pärast eelmise aasta ebaõnnestumist hindas ta oma kullašansse üpris tagasihoidlikuks.

Kuusk kogus võistluses 462,35 punkti, talle järgnesid Ankush Khandelwal 456,38 ja James Heppell 452,22 punktiga. Lõpuprotokolli sai kokku sada võistlejat.

“Seekord olid võidu võtmeks male ja texas holdem pokker, mis andsid parimad punktid – 96 ja 94,” selgitas Andres Kuusk. “Eriti olen rahul esikoha jagamisega males, kus tuli võidelda kahe suurmeistri ja mitme meistri vastu.”

Võistlus algas Kuusele tagasihoidlikult, esimesed paar päeva oli ta koguni teise kümne lõpus, aga see oli tingitud trumpalade puudumisest, mitte ebaõnnestumisest. “Tegelikult märkimisväärseid tagasilööke ei olnudki ja realiseerisin potentsiaali praktiliselt sajaprotsendiliselt,” tõdes mees.