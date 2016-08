Kas ka Saaremaa kirjakandjatele ATV-d?

Juba lähikuudel vahetab Omniva 30 kirjakandjat üle Eesti oma jalavaeva või jalgratta uue ATV vastu.

Omniva kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv ütles Saarte Häälele, et kuna hange kuulutati alles hiljuti välja ja ATV-d jõuavad nendeni ilmselt novembris või detsembris, siis on konkreetsetest piirkondadest, kus kirjakandjad ATV-d oma käsutusse saavad, veel keeruline rääkida,.

Spetsiaalselt postikandeks kohandatud ATV-sid hakkas Omniva tema sõnul testima selle aasta alguses. Praegu on ettevõttel neid kaks: üks Otepääl ja teine Valgas. “Kuigi tegemist on prototüüpidega, on esimene tagasiside väga positiivne ja tundub, et tulevikus võime selliseid sõiduvahendeid kandevõrgus rohkemgi näha,” kinnitas Kaiv.

Väiksemates linnades teeb selline sõiduriist kommunikatsioonispetsialisti sõnul jalgsikandja töö hulga lihtsamaks, tõstab kandekiirust ja aitab suuremat hulka posti kergemini käsitleda. Samuti on see mõistlik alternatiiv kohtades, kus jalgsikande asendamine tavapärase kaubikuga ei ole majanduslikult põhjendatud, sest ATV on kaubikust selgelt odavam lahendus. “Praegu kaardistamegi üle Eesti neid kohti, kus oleks mõistlik selline sõiduvahend kasutusele võtta,” kinnitas Kaiv.

Kirjakandjate ATV-d on oma võimsuse ja tehniliste andmete poolest valitud sellised, mis ei eelda A- ega B-kategooria juhiloa olemasolu, ning seega saab kohalik kirjakandja, olenemata lubade olemasolust oma piirkonda teenindama jääda. “Loomulikult anname ATV-ga sõitvatele kirjakandjatele ka vastava sõiduvahendi kasutamise koolituse ja sobiva sõiduriietuse,” kinnitas Mattias Kaiv.

Nii palju on praegu teada, et sõitma hakkavad ATV-d eelkõige väikelinnades ja alevites-alevikes.