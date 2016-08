Laine Lehtot tunnustatakse Riho Pätsi stipendiumiga

Riho Pätsi koolimuusika fond annab Kuressaare gümnaasiumi muusikaõpetajale Laine Lehtole 14. septembril Tallinnas Toompeal Teaduste Akadeemias üle 800 euro suuruse stipendiumi. Laureaaditunnistusega kaasneb ka ehtekunstnik Jaan Pärna kujundatud hõbemärk.

Riho Pätsi koolimuusika fond tunnustab silmapaistvate koolimuusikaalaste saavutuste eest muusikaõpetajaid, instrumendiõpetajaid, heliloojaid, muusikapedagoogika uurijaid ja edendajaid 2002. aastast alates. Teised tänavused laureaadid on kontrabassipedagoog Meeme Saareväli, helilooja Andres Lemba ning ETV ja Eesti Kontserdi telekonkurss Klassikatähed.

Laine Lehto (pildil) ütles Saarte Häälele, et tunnustus tuli talle suure ja meeldiva üllatusena. “Ise päevast päeva tööd tehes ei saagi aru, et midagi nüüd nii väga hästi on. Aga eks siis kõrvaltvaatajad näevad paremini,” lausus Lehto.

KGs on Laine Lehto koos abikaasa Veikko Lehtoga muusikaõpetaja olnud alates 1994. aasta sügisest. Saaremaale tulid nad pärast Eesti muusika- ja teatriakadeemia lõpetamist. Kooli kõrvalt töötasid mõlemad varasemalt Revalia poistekoori juures ja Laine ka Jakob Westholmi gümnaasiumis.

Algaval õppeaastal juhendab Lehto mudilaskoori, kolme ansamblit ja soliste. Samuti on ta osaline mitmete ürituste korraldamise juures. Näiteks toimub jaanuaris viiendat korda Eesti noorte lauljate konkurss Solistica, kus tema töölõiguks on demovooru läbiviimine ja lõppvõistluse ajakava ja proovigraafikud.

Riho Pätsi koolimuusika fondi esimees Inge Raudsepp ütles, et Lehto on esiteks väga professionaalne koolimuusika õpetaja ja teiseks on ta Saare maakonna esindajana väga head tööd teinud. Nimelt esindab Lehto maakonna muusikaõpetajate ainesektsiooni juhina maakonda Eesti muusikaõpetajate liidu volikogus. Veel tõi Raudsepp välja, et Lehto kasuks räägib ka see, et tema tegevus ei piirne ainult oma kooliga.