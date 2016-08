Loomakaitsjad soovivad koera poomise uurimist

Möödunud laupäeval leidis seeneline Nõmpa küla lähedalt koerapoja, kes ei liigutanud ega reageerinud ning teatas sellest külas asuvasse talusse. Mindi vaatama ja avastati õudusega, et koerapoeg oli üles poodud.

Laupäeval, 27. augustil kella 20 paiku anti hädaabi numbrile teada, et Lääne-Saare vallast Nõmpa küla lähedalt on leitud koera surnukeha. Kutsika kaela ümber oli kollane pael. Kohale tulnud politsei algatas leitu põhjal kriminaalmenetluse looma julma kohtlemist käsitleva paragrahvi alusel.

Juhtumiga kursis olev Eesti Loomakaitse Liidu juht Heiki Valner rääkis, et koera leidis seeneline, kes sellest ligiduses asuvasse talusse teatas. Taluperenaise sõnul mindi koera vaatama ja selgus, et koerapoeg on üles poodud.

Politsei fikseeris olukorra ja tegi pildid. Koerake mähiti teki sisse ja maeti väärikalt maha. “See juhtum šokeeris meie pere väga. Loodame, et see, kes seda tegi, saab õiglase karistuse!” kommenteeris koera leidja.

Heiki Valner tunneb juhtunu üle ilmselget pahameelt ning leiab, et koera matmine tähendab, et isegi kui koeratapja ka leitakse, ei läheks juhtum kohtus läbi, kuna koerale ei ole lahkamist tehtud. Ta lisas, et uurimist raskendab seegi, et loom oli kiipimata ja registrisse kandmata. Eestimaa Loomakaitse Liit esitas juhtumi kohta politseisse avalduse kriminaalmenetluse alustamiseks looma julmas kohtlemises süüdioleva isiku tuvastamiseks ning tema vastutusele võtmiseks.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Heiko Leesment ütles, et viimane looma väärkohtlemise juhtum registreeriti 1.veebruaril, kui Kudjape alevikus oli kass saanud tabamuse pneumorelvast. Karistus looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest on kas rahaline trahv või kuni 1-aastane vangistus.

Kuressaare piirkonnavanem Meelis Juhandi palub kõigil, kes nägid Nõmpa küla kandis kahtlast liikumist või omab infot, mis võiks juhtumi lahendamisel abiks olla, pöörduda politsei poole paavo.tanav@politsei.ee või telefonil 454 9740. Infot soovib saada ka Loomakaitse Liit meilile info@loomakaitse.eu või telefonil 50 19636.