Loomesuvila saadeti pidulikult hingusele

Kuigi suve algusest saadik oli teada, et Kuressaare kesklinnas tegutsev Loomesuvila hoiab uksed lahti vaid ühe hooaja, tekkis nii mõnelgi küsimus, kas tõesti nii palju positiivset tähelepanu pälvinud isevärki majast pole enam järgmisel hooajal põhjust läbi põigata.

Möödunud nädala laupäeva õhtul kostus Uus 20a hoovist reggae- muusika. Külalised istusid terrassil olevate patjade peal, jutustasid või patseerisid hoovis ringi. Lapsed ning osa täiskasvanuidki tegelesid aga lõpupeo ootuses mullitamisega. Loomesuvilale omaselt oli alguskellaajaks määratud 17.17.

Ohtralt külalisi

Loomesuvila residendid kogunesid maja ette ning alustasid pidu pauguga, purustades hulga õhupalle, kust rosetid välja lendasid. Saades kõigi tähelepanu, ütles Liise Kallas, üks Loomesuvila eestvedajatest, et tegemist pole nukra sündmusega ja mingit kurblikku ohkamist ta õue peal näha ei soovi. “Sest kõik on hästi,” kinnitas ta.

Suvi möödus omapärases majakeses Kuressaare kesklinnas tõesti hästi või vähemalt tegusalt. Loomesuvila statistik Maris Rebel tõi välja, et eesmärgiks seati umbes saja ürituse korraldamine. Suve lõpuks toimus aga Loomesuvilas 223 sündmust, kusjuures valdav osa neist leidis aset juulis-augustis ning neis osales 2561 inimest. Ürituste palett oli tõeliselt kirju, alustades talgutest ja õpitubadest ning lõpetades vene keele tundidega ja teemaõhtutega. Samuti kohtuti Loomesuvilas mitmete huvitavate persoonidega. “Eks see näitab, et inimestel on meid ka vaja,” lausus Rebel säravatele numbritele kommentaariks.

Lõpupeol anti välja ka kaks stipendiumi. Selleks oli varasemalt korraldatud konkurss kandidaatide leidmiseks ja raha stipendiumite jaoks saadi väljamüügist. Kahe-kolme-euroste esemete müügiga koguti kokku 250 eurot. Stipendiumid läksid Taavi Teevetile, kes läheb Tallinna sepaks õppima, ja Doris Peuckerile, kes tahab välja anda enda kirjatud lauludega CD-plaadi.

Peo edenedes läks oksjonile Maria Evestuse maal ja külaliste kootud kaltsuvaip. Nimelt olid Loomesuvilas ka kangasteljed, kus kõik soovijad said mõne rea vaipa kududa. Sellisel moel valmis kaks vaipa. Pilt osteti ära 40 euroga ja vaip, kus väidetavalt ka vähemalt ühe tuntud poliitiku kätetöö sees, 30 euroga.

Peol tänati ka majaomanikku Andres Tinnot, kellel Liise Kallase sõnul olevat olnud hea meel, et sai kellelegi rõõmu pakkuda. Tänukõnede järel algas aga tõeline pidu, mis kestis südaööni. Elava muusika eest hoolitsesid Helle Salong ja Arvo Kasesalu ning Raimo ja Renat Ränk.

Elu on looming

“Vahepeal arvati, et meid pannakse kinni või ei lasta olla, aga ei, sellepärast valisimegi selle maja, et algusest peale oli teada, et Loomesuvila on ajutine nähtus,” ütles Liise Kallas Saarte Häälele.

Kallase sõnul ei olnud kõigi nende ürituste korraldamine mingi hirmus suur töö. Esialgu kasutati agaramalt enda tutvusringkonda, seejärel laekus ideid juba külalistelt ning lõpuks tuli kõigi mõtete realiseerimiseks ajast puudu. “Kui algul toimusid üritused ainult õhtuti, siis hiljem juba ka keset päeva,” meenutab Liise Kallas. “Programm lähtus ideest, et elu ise on looming, mitte vaid kunstnike või käsitööliste pärusmaa.”

Kohe algul sai Kallase sõnul selgeks, et iga üritus vajab registreerimise nimekirja. Muidu kippus ruumist puudu tulema, sest ega toad ses majas just väga suured pole. Loomesuvilasse sai aga ka niisama suvalisel ajal sisse astuda, et raamatut lugeda, pilli mängida, kohvi juua või mõne meistri tööd uudistada.

Suuri projektirahasid kogu sellel ettevõtmisel taga ei olnud. “Tahtsime ise teha,” selgitas Kallas, et esialgne eelarve oli piltlikult öeldes null eurot ja kõik, mis kulus, kaeti isiklikest rahakottidest. Hiljem tulid appi Kultuurkapital, Kuressaare linnavalitsus ja Saaremaa arenduskeskus ning paljud külastajad, kes sente toetuskarpi poetasid.

“Suve lõpuks me miinusesse ei jäänud, saame kõik arved makstud,” kinnitas Kallas julgustuseks neile, kel ehk endalgi plaanis midagi sarnast suvel korraldada.

Loomesuvila päris alguse juures olid Liise Kallas, Eva Kumpas ja Kristi Kiil. Kampa tulid ka Maris Rebel ja Mele Pesti. Viiekesi tegeleti nii ürituste korraldamise poolega kui ka tehniliste küsimustega. Teisel korrusel seadsid end sisse keraamik Riine Sooäär, seebimeistird Elo Naaber ja Heler Põld ning vannisulade tegija Erika Salajõe. Esiti oli Loomesuvilal ka maalipunker, kus tegutses Sander Raudsepp. Hiljem sai sellest aga Elo Naabri massaažipunker. Suve esimeses pooles võis Loomesuvilas kohata ka tikkijat Herdis Kindsigot.