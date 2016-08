Lux Express lisab uusi väljumisi (1)

Lux Express tihendab Tallinn-Kuressaare liinil sõidugraafikut ning jätkab laienemist, et tõmmata bussidesse rohkem autoga sõitjaid.

Tallinn-Kuressaare liinil lisab Lux Express alates 5. septembrist ühe igapäevase väljumise kell 16.30. Kuressaarest Tallinna hakkab buss väljuma kell 10.40.

Lux Expressi juhatuse esimehe Hannes Saarpuu sõnul võtsid reisijad talvel lisatud väljumise väga hästi vastu ning see andis julguse lisada veel üks. “Sõit Tallinnast Kuressaarde on pikk ning reisijad hindavad mugavat ja kvaliteetset teenust. Loodetavasti võetakse ka uus väljumine hästi vastu,” ütles Saarpuu. Uuel väljumisel on vahepeatused Virtsu sadamas, Kuivastus, Liival, Orissaares, Ratlas ja Valjalas.

Saarpuu tõi samuti välja, et reisijatel tasub piletid eelmüügist ära osta. “Ka meediast on läbi käinud juhtumid, kui reisija jääb bussist maha, kuna buss on täis. Paraku on nii, et koha soovitud väljumisele tagab vaid eelmüügist ostetud pilet,” selgitas ta.