Merinvest toob logos omaniku tugevamalt esile

Teravam silm on tabanud, et viimasel ajal on autotööstustele kummidetaile valmistava Merinvesti logodel suuremalt esile toodud ettevõtte Saksa omanikfirma Freudenberg.

Merinvesti nõukogu esimees Enn Meri selgitas Saarte Häälele, et Merinvesti sajaprotsendiline omanik ongi ju Saksa firmagrupp Freudenberg Sealing Technologies. Ettevõtte juriidiline nimi on aga ikkagi Merinvest OÜ ja vähemalt temale teada olevalt jääb see ka edaspidi nii. “Meie kauba bränd on kogu aeg olnud Freudenberg ja selle nime all müüakse meie toodetud kaupa,” nentis Meri, lisades, et kaubale on samas märgitud loomulikult “Made in Estonia” ehk valmistatud Eestis.

“Tahame edaspidi meie kokkukuuluvust Freudenbergiga rõhutada ja sellepärast kasutame nüüd meie Freudenbergi logot, kus on ka märgitud Merinvest nii firmasiltidel, teeviitadel kui ka kuulutustel,” selgitas Enn Meri ettevõtte uuenenud logo.