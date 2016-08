Saaremaa Ehtsa tootemärgi ideekonkurss kutsub osalema

Saaremaa Ehtne toode on piirkonnamärgis, mida kasutavad suured ja väikesed toidutootjad, käsitöölised ja toitlustajad oma toodetel. Kõnealuse märgiga kaupa ostes saab tarbija selle päritolu ehtsuses kindel olla – tegemist on ikka ehtsa ja hea saaremaise kraamiga.

Saarte koostöökogu nõustaja Sulvi Munga sõnutsi usuvad nad, et läbi Ehtsa tootemärgi on võimalik saart tutvustada kena elukoha ja hea ettevõtluskeskkonnana ning sellest nädalast ongi avatud Ehtsa tootemärgi ideekonkurss. Konkursi eesmärk on läbi uuenduslike ideede suurendada märgi nähtavust tarbijate seas ning toetada märgi ideoloogiat – tehtud Saaremaa puhtas keskkonnas, saare inimeste töö ja kogemustega.

Konkurss annab võimaluse kõigile loovatele inimestele teha üks märgi tutvustamisega seotud idee teoks, olgu selleks siis uuenduslik poekott, degusteerimislaud, messimööbel või muu märgi nähtavust suurendav tarvilik asi. “Ideed ei ole raamistatud,” kinnitas ta. “Kindlasti on saareelanikel häid ideid ja mõtteid, kuidas võiks üht või teist igapäevast või mitte nii tavapärast tarvikut põnevamaks, uuenduslikumaks ja saaremaisemaks muuta.”

Konkursi ellukutsujaks on piirkonnamärgise omanik Saarte koostöökogu (SKK) partnerluses piirkonna turundust koordineeriva MTÜ Visit Saaremaa ning kohalike tootjatega.

“Hea lugeja, kui sul on hea mõte, siis esitle oma ideed kas kirjapandult või joonistena hiljemalt 18. septembriks,” julgustas Munk kõiki konkursist osa võtma. Ideest saab teada anda e-posti aadressil ehtne@skk.ee.

3-5 parima idee autorit saavad auhinnaks Saaremaa tootjate kinkekorvi ning väljavalitud ideed leiavad tulevikus rakendamist Ehtsa tootemärgi degustatsioonide ja ühiskampaaniate korraldamisel.