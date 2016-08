Saaremaa ralliks ja kokkade jalkaks tulevad lisalennud (1)

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna arendusnõunik Karl Tiitson osales eile majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis kohtumisel lennunduse teemadel. Jutuks oli seal mitmeid küsimusi – arutati näiteks senist lepingu täitmist, kõneldi piletimüügisüsteemist ja ka võimalikest kampaaniatest ning lisalendudest.

“Viimase asjana rääkisimegi lisareisisoovist 18. septembril seoses sellega, et kokad tulevad jalgpalli mängima ja lendamishuvi on seepärast suurem,” märkis Tiitson. “Palusime teha lisareis, selleks on meil raha olemas ja vedaja oli nõus. Nüüd on vaja veel kellaaega täpsustada.”

Samuti on Tiitsoni sõnul kindlalt teada, et lisalennud toimuvad Saaremaa ralli ajal. “Sellel nädalavahetusel, kui toimub Saaremaa ralli, on nii reedel kui pühapäeval üks lisareis ette nähtud. Ma usun, et rohkemate reiside lisamise järele vajadust pole,” arutles ta.

Mingeid uusi erilisi murekohti pole Transaviabaltika liini teenindamise ajal esile kerkinud. Ka lendude hilinemistega pole arendusnõuniku sõnul enam probleemi olnud – paar probleemset hilinemist oli vaid lendama hakkamise algusajal. “Seni oleme väga rahul, nad on ju suuremate probleemideta lennanud. Esialgsetel andmetel pidi augustikuu lendude täituvus tulema juba üle 60 protsendi, nii 65 protsendi kanti,” märkis Tiitson.

Mis puudutab lennuaegu ja saarlaste muret, et hommikused lennud võiksid toimuda varem, siis vedajale tehti arendusnõuniku sõnul ettepanek lühendada lennuki turn around aega ehk aega, mis kulub lennujaamas tagasireisi alustamisele, et saarlaste lend saaks varem toimuda, kuid vedaja ei saa seda täita. Tiitsoni sõnul ei taha vedaja rikkuda lennunduses sätestatud regulatsioone, kust need turn around ajad tulevad.

“Vedaja andis lootust, et kui liinid on sisse töötanud ja lendavad ainult jetstream’id, saab graafikus lühendada lennus oleku aega, sest see on hetkel sätitud selliselt, et nad ka LET-10-nega lennates suudaks graafikus püsida,” selgitas Karl Tiitson.

Samuti on tema sõnul räägitud sellest, et lennud võiks ja saaks minna varem välja, kui on selge, et kõik reisijad on lennujaamas õigeaegselt kohal. Seegi annaks väikest ajavõitu.