Saaremaa Vesi ja lihatööstus on ühed edukamad tootjad

Eesti edukamate toiduainetööstuste ja joogitööstuste 2015. aasta TOP-ist leiab terve hulga Saare maakonna tootjaid. Maakonna edukaimad on seejuures Saaremaa Lihatööstus ja Saaremaa Vesi.

Mullu avaldatud Eesti edukamate joogitootjate TOP-i kuuendalt kohalt tänavu esikolmikusse kerkinud Saaremaa Vesi OÜ ärikasum kasvas aastaga 84 000 euro võrra. Äripäeva koostatud joogitööstus­ettevõtete edetabelis on Saaremaa Vesi ainus Saaremaal tegutsev joogitootja. Seda enam on põhjust rõõmustada, et saaremaisel joogivee tootjal sedavõrd hästi läheb.

Ettevõtte ärikasum oli 2015. aastal üle 308 000 euro ning käive samal ajal ligi 1,5 miljonit eurot.

Kvaliteetne toodang

Saaremaa Vee tegevjuhi ja ühe omaniku Meelis Lonni – teine omanik on võrdses osas Siiri Lonn – sõnul tagas tulemuste positiivsuse kvaliteetne toode ning sihikindel töö. Äripäevale antud kommentaaris tõdeb Lonn lisaks, et tulemustega võib igati rahule jääda, sest veetootja jaoks on viimastel aastatel olnud suhteliselt head suved. Ta lisas, et kui tänavu ollakse eelmise aasta tulemustega samas graafikus, on juhatus rahul.

Samas sättis Äripäev ka Eesti edukamad toiduainetööstused paremusjärjestusse. Selles tabelis on saarlasi juba hulgi, ent nagu ka eelmisel aastal, saab tõdeda seegi kord, et Saaremaa edukaim toidutootja on Saaremaa lihatööstus.

Nemad on tabelis 41.-42. kohal, jagades positsiooni Kikas OÜ-ga. Kristjan Leedo juhitud Saaremaa lihatööstuse käive oli tabeli andmeil mullu veidi enam kui 19 miljonit eurot ning ärikasum pisut rohkem kui 1,1 miljonit eurot.

Saaremaa lihatööstuse juhatuse esimehe Kristjan Leedo sõnul on küll tore edetabelites esineda ja loomulikult pakub see ka teatavat rõõmu, kuid tabelitesse pääsemine ei ole kindlasti eesmärk omaette. “Meie ajame ikka oma asja,” kinnitas ta.

Läinud aasta tulemustega võib Leedo sõnul aga rahule jääda. “Panime ju eelmisel aastal oma suure investeeringu tööle ja arvestades välismaal – Venemaal või Ukrainas – toimuvat, töötasime mullu rohkem siseturul. Eks see tulemus tänu siseturule paljuski tuli,” leidis ta.

Lihatööstusel püsib üsna kannul Saaremaa piimatööstus, kes on tabelis TKH Foods OÜ-ga jagamas 46.-47. kohta. Ülo Kivise juhtimise all on piimatööstus teeninud 2015. aastal veidi üle 300 000 euro kasumit, käive oli seejuures ligi 23,5 miljonit eurot.

Tabeli järgmisse kümnesse, 56. kohale on paigutunud Läätsa Kalatööstuse AS. Tööstus, mida juhib Toomas Aul ning mille põhiomanikeks on 50% ulatuses SubLand OÜ ning samas ulatuses Hiiu Kalur AS, teenis mullu ärikasumit üle 135 000 euro ning käivet oli tööstusel ligi 7,1 miljonit eurot.

Samasse kümnesse mahub ka teine kalatootja – Ösel Fish OÜ. Raul Paabu juhtimise all oli ettevõtte käibeks eelmisel aastal rohkem kui 1,1 miljonit eurot, kasumiks aga üle 40 000 euro.

Sealt edasi tuleb Saaremaa toidutootjaid ridamisi. Kohe järgmisel ehk 60. kohal on sedakorda edetabelis Mart Undresti juhitud Eesti Kalapüügiühistu TÜH. Ühistu käive oli mullu ligi 3 miljonit eurot, ärikasum aga ligi 224 000 eurot.

62. kohal on tänavu tabelis metsloomade liha käitlemisega tegelev Saare Uluk OÜ. Ühe omaniku ning tegevjuhi Einar Soe juhtimisel teenis ettevõte mullu ligi 47 000 eurot kasumit, käive oli ettevõttel samal ajal üle ühe miljoni euro.

Jättes ühe koha vahele, leiab ka 64. kohalt saaremaise toidutootja – Saaremaa DeliFood OÜ. Valdavalt kohukeste, jogurtite ning kohupiimakreemide, aga nt ka toorjuustude tootmisega tegeleva tööstuse ärikasum oli 2015. aastal ligi 177 000 eurot, käive oli samal ajal koguni üle 3,5 miljoni euro.

70.-71. kohal on edetabelis Aivo Kanemägi juhitud Karja pagariäri. Pagaritööstus jagab kohti Fazer Food OÜ-ga. Karja pagariäri peretööstuse käive oli eelmisel aastal ligi 774 000 eurot, kasum aga üle 22 000 euro.

Kalatööstusi on veel

Seejärel tuleb tabelis küll saarlastest mõningane lünk, ent juba 86. kohal on Saare Fish­export OÜ. Arne Salongi juhitud tööstuse käive oli 2015. aastal üle 2,4 miljoni euro ning kasum üle 14 000 euro. Veel enne, kui tabelis kukub ette 100. koht, leiab tabelis 97. kohalt enamusosaluses Saare Kalurile kuuluva Est-Agar AS-i. Tööstus, mida juhib Jaanus Kiil, sai mullu kasumit enam kui 12 500 eurot ning käive oli seejuures enam kui 723 500 eurot.

Kuid seegi pole veel kõik. Kohe järgmisel kohal ehk 98. on toidutootjate TOP-is Mihkel Undresti kalandusega tegelev VRHL OÜ. Undresti enda juhitud ettevõte mullu küll kasumit ei teeninud, kuid käive oli enam kui 810 000 eurot.

Saarlaste esinemisele tabelis paneb punkti Saare Leib, kelle leiab 101. kohalt. Ka Janar Vaima juhitud leivatööstus ei teeninud edetabeli andmeil mullu kasumit, kuid käive oli samas enam kui 925 000 eurot.

Mööndustega võib tabelist välja noppida ka PRFoods AS-i, kelle alla kuulub ka Vetteli kalatööstus. Indrek Kasela juhitud grupi kasum oli kokku üle 870 000 euro ning käive samas enam kui 50 miljonit eurot. Sedapidi paigutub grupp 19. kohale.