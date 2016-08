Saaremaal kehtestati katku tõttu kaks piirangutsooni

Euroopa Komisjon kehtestas seoses avastatud sigade Aafrika katku juhtumitega Valjala, Pihtla ja Laimjala vallas kolmanda ning ülejäänud maakonnas teise piirangutsooni.

Täna sai teatavaks, et positiivne oli ka laupäeval Laimjala jahimaadelt leitud metsseakorjuse katkuproov. Saarte Jahimeeste Seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles Saarte Häälele, et tõenäoliselt taotletakse sellegi juhtumi puhul kordusproovi tegemist, kuigi eilseks polnud selts saanud vastust, kas kordusproov tehakse varem Pihtla vallast leitud ja katku nakatunuks tunnistatud seakorjusele.

Piirangutsoonide kehtestamine tähendab Kuninga sõnul, et nüüd tuleb vereproov võtta igalt kütitud metssealt ja selle käitlemine on keelatud enne proovi tulemuste teadasaamist, mis praktikas võib aega võtta kaks päeva. Samas on jahimeeste käsutuses olevad liha jahutusvõimused väga kesised.

Kuningas lisas, et Valjala, Laimjala ja Pihtla jahimehed käivad praegu väga aktiivselt metsas, et võimalikult kiiresti nakatunud sigu leida, kuid seni ei ole uusi, vastselt surnud metssigu leitud.

Teine piirangutsoon kehtestatkse aladele, kus on leitud sigade Aafrika katku nakatunud metssigu, kolmas tsoon aga aladele, kus katk on tuvastatud kodusigadel.