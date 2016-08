Siin Me Oleme noored jätsid turuga hüvasti

Reedel toimus Kuressaare turul selle aasta viimane muusikaüritus, mille korraldasid turul asuva Siin Me Oleme pop-up muusika- ja disainipoe eestvedajad. Turuväravad panid võnkuma ansambel Magic Panda Kuressaarest, Wolfredt Tallinnast ja DJ Hannaliisa Uusma Triigist.

Suvesaarlane Käll Haarde Siin Me Oleme pop-up poest ütles Saarte Häälele, et suvi möödus igati vahvalt. “Idee poe ettevõtmist laiendada ka väikese muusikafestivaliga läks asja ette,” kinnitas ta ja lisas, et kontserdid said väga positiivset tagasisidet.

“Ka kõik esinejad olid meeldivalt meie kontseptsioonist üllatunud, niiviisi turualal õhtuti kontserte teha,” märkis Haarde ja lisas, et seda kontseptsiooni tasub edasi arendada tuleval suvel. “Siis äkki juba suuremalt ja uhkemalt. Kuressaarele kulub üks indie-festival väga ära,” lausus ta.

Seda, kas noored ka järgmisel suvel turu kollasesse majja enda poe sisse seavad, Haarde ei kinnitanud ega lükanud ka ümber: “Kas just samas kohas ja samas vormis, seda ei tea keegi.”

Suve jooksul korraldas Siin Me Oleme meeskond turul neli küllaltki spontaanse olemusega kontserti, kus esinesid mitmed muusikud nii Saaremaalt kui mandrilt.