Skeptik: ufopildid on pigem telefoni vigurid

Astronoomiahuviline skeptik Raivo Hein peab viimastel päevadel pildile püütud teadmata päritoluga täpilisi kerasid optika ja resolutsioonihäirete tagajärjeks, viidates, et inimesi on lihtne manipuleerida ja panna uskuma ufode olemasolusse.

Mõned päevad tagasi kirjutas Saarte Hääl kummalisest objektist, mis oli jäänud Margus Mulla juhuslikult tehtud looduspildile.

Sarnase objekti avastas enda fotolt ka Andres Aus, kes suveilma pildistades püüdis pildile sinaka täpilise kera. Uurides selgus, et meestel on telefonimudelites sarnane maitse ja mõlemad niinimetatud ufopildid on tehtud telefoniga Samsung S6 Edge.

“Vestlesin ühe oma Tallinna tuttavaga ilmast ning tõestuseks, et Saaremaale lubatud torm tulemata jäi, tegin ühe pildi, et talle saata. Mõne päeva päevast tahtsin telefoni piltidest tühjaks teha, et mälu mitte koormata, kuid siis ütles seesama tuttav, et saadetud pilti suurendaksin, seal olevat miskit veel pildile sattunud,” rääkis Aus, kes päikeselisel suvepäeval Orissaare vallas Liigalaskma külas sinise kera pildile püüdis.

Pildi peal tundmatut objekti tuvastades meenus mehele artikkel, kus räägiti sarnasest leiust. Mingit numbrit ei hakanud ta sellest tegema ning vaatas üle ka veel järgmised tehtud pildid, kus enam võõrast objekti polnud. Esialgu käisid ikka läbi mõtted küll erinevatest peegeldustest, mis võivad pildile jääda, kuid selgelt nähtavad täpid muutsid selle versiooni ebatõenäoliseks. Tuttavatele pilti näidates soovitati tal oma leidu jagada.

Eelmine juhtum ei olnud ufoloog Igor Volke jaoks põrutavaks uudiseks, tema sõnul on sarnaseid objekte nähtud viimase paari aasta jooksul Euroopas kümmekond.

Volke sõnul võib juhtumi korduvuses olla oma roll asjaolus, et piltide tegemiseks kasutati sama telefonimudelit: “See võib vabalt olla telefonimudeliga seotud, kuid ka tehnoloogiainimesed ei oska selliseid nähtusi seletada. Optika süüks ei saa seda ajada, sest see tekitab ühtlase ringi, kuid saarlaste tehtud piltidel on nähtavad ka täpid,“ võttis Igor Volke nähtused kokku.

Kosmosemees Raivo Hein kommenteeris asja järgmiselt: “Sinise keraga pildil on päike, ka varjud näitavad seda. Muud öelda ei saa, sest kogu valguskera on ära põletatud ning muid järeldusi teha ei saa.”

Mulla tehtud pildi kohta ütles ta, et seal võis tegemist olla ka täiskuuga, sest pildistamise hetkel oli kuu taevas täitsa olemas ning inimestele kõik tundmatu ja vähegi müstiline alati hästi peale läinud ning fantaasia tööle pannud. Tegelikkuses on aga võimalik tehnoloogilisi viperusi tihti ekslikult millekski ebamaiseks pidada.

Üldiselt ei tahtnud ta kahest Saaremaal tehtud pildist midagi arvata, kuna tema arvates on tegemist tüüpiliste “ufopiltidega”, mis on udused, hägused ja väikese resolutsiooniga, kuigi tänapäevase tehnika juures võiks oodata veidikenegi teravust ja detaile. Piltidel ta midagi ebamaist ega müstilist ei tuvastanud ning arvas, et tegemist on siiski valguse, nurkade ning tehnoloogia kokkumänguga, mis tekitaski piltidel nähtud efektid.