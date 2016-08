TS Laevad rendib parvlaevad Harilaid, St. Ola ja Hiiumaa (1)

TS Laevad OÜ andis teada, et kuna suure tõenäosusega tellitud uued parvlaevad hilinevad, siis ettevõte tagab laevaliikluse alates 1. oktoobrist nelja asenduslaevaga.

Saaremaa Laevakompaniiga sõlmiti kokkulepe parvlaevade St.Ola ja Harilaid ajutiseks rentimiseks üheks kuuks. Kokkuleppel firmaga Saaremaa Ferry Erste Beteiligungs saab kolmandaks asenduslaevaks parvlaev Hiiumaa, mis jääb prahilepingu alusel TS Laevad OÜ kasutusse kuni üheks aastaks ja laeva opereerib tehniliselt SLK.

Neljanda laevana tagab liikluse juba varem hankes nõutud ja varulaevaks soetatud parvlaev Regula. TS Laevad seab esikohale kvaliteedi, kuna laevu soovitakse kasutada aastakümneid, laevade hilinemise korral on veovõimsused tagatud koostöös tänase vedajaga.

TS Laevad OÜ juhatuse esimehe Kaido Padari sõnul on tänase teadmise juures olemas suur tõenäosus, et 1. oktoobriks ei jõua ükski tellitud parvlaevadest liinile. „Kuna üleveoga me kuidagi riskida ei soovi, siis otsustasimegi ajutiselt rentida kolm asenduslaeva. 1. oktoobrist TS Laevad OÜ omandisse mineva parvlaeva Regula kõrval hakkab laevaliini Rohuküla-Heltermaa oktoobrikuus teenindama parvlaev Harilaid. Virtsu-Kuivastu liinil jätkab teenindamist parvlaev Hiiumaa, millele lisandub oktoobrikuus parvlaev St.Ola.“

Padari sõnul räägiti pikalt läbi mitmete laevandusettevõtetega Skandinaaviast, aga otsus nende laevade kasuks tehti eelkõige lähtudes sellest, et praegune veovõimsus liinidel säiliks sarnases mahus, aga ka kindlusest, et renditud laevad sobivad olemasoleva sadamate infrastruktuuriga.

Vähemoluline polnud asjaolu, et Saaremaa Laevakompaniilt saadakse laevad rentida koos meeskonnaga ning tagatakse ülemineku sujuvus klientidele. „TS Laevad oma meremehed on sel perioodil teatavasti hõivatud uute parvlaevade tundmaõppimise ning järk-järgulise ülevõtmisega,“ selgitas Padar.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul annab ettevõte endast parima tagamaks teenuse pakkumine alates 1.oktoobrist. „Meie eesmärk on alustada laevaliinide teenindamist nelja laevaga pakkudes kujunenud olukorras lahendust, mis tagab normaalse parvlaevaühenduse madalhooajal. Meil on hea meel, et saime kokkuleppe parvlaeva Hiiumaa rentimiseks – see oli pikkade läbirääkimiste kõige keerukam ja juristide aega nõudvam koht. Positiivne on ka kokkulepe olemasoleva operaatoriga, mis tagab sujuva koostöö üleminekuperioodil. Palume teenusekasutajatelt mõistvat suhtumist ning kannatlikku meelt, ehitatavad laevad jäävad meid teenindama vähemalt aastakümneks, seetõttu oleme kvaliteedis pigem praegu nõudlikumad kui hiljem tegeleme probleemidega,“ märkis Kalm.

Oodatavalt asuvad parvlaevad Leiger ja Tõll liinile oktoobrikuus, parvlaev Tiiu novembris ja Piret hiljemalt uue aasta alguses. Täpsed graafikud, ning uute laevad saabumisel tehtavad täiendused on nähtavad aadressil praamid.ee.