JUHTKIRI: Kõigi teede algus on see…

Tänane teadmiste päev on tavalisest pidulikum päev nii õpilastele, kes koolipinki nühkima asuvad kui ka õpetajatele.

Teistest ehk rohkem ärevil on lapsed, kes alles oma kooliteed alustavad. Ja muidugi nende pered. Tähendab see vist enamuse 1. klassi astujate vanematele, et neil endalgi tuleb justkui taas kooli minna. Kuidas sa last aitad või tema õpitut kontrollid, kui ei tea või ei mäleta enam, mida tähendab termin “üleminekuta liitmine” või millisel joonel asub noodikirjas Mi-noot?

Lapsi on igasuguseid. Ühed haaravad uut infot lennult, teised peavad kõvemini pingutama, et õpetaja räägitust aru saada ja kõik vajalik meelde jätta. Kui küsida koolieelikutelt, kas nad tahavad kooli minna, kõlab vastuseks enamasti “jaa!”. Pärides põhjust, võib vist enamikel juhtudel kuulda: “Tahan õppida ja targaks saada!”

Tore, kui see õppimise ja targaks saamise soov saadaks noort inimest kogu kooliaja. Sest “koolitee, kõigi teede algus on see!”