Kooliaasta algus on liiklejate tähelepanelikkuse proovikivi

Sügise saabumine muudab liikluse elavamaks ja see nõuab kõigilt liikluses osalejatelt suuremat tähelepanelikkust. Tänavad täituvad kooli kiirustavate õpilastega, kelle seas needki, kes liikluskeerises esmakordselt omapäi. Koolieelik, keda vanemad lasteaeda, koju ja trenni on aidanud, peab liikluses iseseisvalt otsuseid vastu võtma hakkama. Kooli- ja kodutee muutub oluliselt ohutumaks, kui vanem on lapsega selle korduvalt läbi käinud ja selgitanud võimalikke ohtusid, millele tähelepanu pöörata.

Olulisel kohal on vanemad ja kogenumad kaasliiklejad, kes peaksid kriitiliselt hindama oma tegevuse mõju lastele. Ärge ületage teed selleks mitte ettenähtud kohas ja leidke aega selleks, et iga kord veenduda, kas sõidutee ületamine on ohutu. Nii võite olla kindlad, et olete kõige muu kõrval ka oma ohutu liikluskäitumisega noortele vääriliseks eeskujuks.

Sõidutee ohutuks ületamiseks ei piisa teadmisest, et jalakäijal on eesõigus

Lapsele tuleks kodus väga selgelt lahti rääkida see, kuidas käib ohutu sõidutee ületamine. Sõidutee ületamiseks tuleb eelistada selleks ette nähtud ülekäiguradasid. Kuigi jalakäijal on ülekäigurajal eesõigus, peab lapsele üle täpsustama, et sõiduteele on oluliselt turvalisem astuda, kui kõik sõidukid on peatunud ja valmis jalakäijat üle sõidutee laskma. Kuigi jalakäijal on ülekäigurajal eesõigus, võib tekkida olukordi, kus sõidukijuht jalakäijat mingil põhjusel ei märka. Sügise saabumisega muutub järjest olulisemaks see, et jalakäijad oleksid nähtavad ja autojuht näeks ülekäigurajale lähenevat või sõidutee ületamist ootavat inimest.

On aeg vaadata üle kodused helkurivarud. Tuleb meeles pidada, et pimedal ajal peab helkur olema kinnitatud põlvede kõrgusele, sest just nii jääb see sõiduautode valgusvihku juba piisavalt kaugelt. Helkuri soetamisel tuleks eelistada sertifitseeritud tootjaid, kelle toote töökindluses võib kindel olla.

Lapsele tuleks selgitada, kuidas käituda siis, kui ta kuuleb sõiduteele lähenedes operatiivsõiduki sireene. Kui laps kasutab liiklemiseks ühistransporti, on hea üle korrata, et seisva bussi eest sõidutee ületamine on äärmiselt ohtlik. Buss on kõrge ja selle juht ei pruugi last märgata. Lisaks sellele võib laps sattuda bussist mööduva sõiduki ette, mille juhil ei pruugi jätkuda aega õnnetuse vältimiseks. Hea on, kui laps ei kasuta jalgsi või rattaga liigeldes samaaegselt nutitelefoni. Telefonis kirjutamiseks või sellega helistamiseks peaks seisma jääma.

Laste jalgrataste ohutus on oluline

Rattaga sõitjatel tasub silmas pidada, et sõiduvahendil oleks olemas kõik vajalik ohutuks liiklemiseks: ees valge ja taga punane helkur, helkurid vähemalt ühe ratta kodarate küljes, töökorras pidurid, signaalkell ning pimeda ajal liigeldes töötavad valge esi- ja punane tagatuli). Alla 16-aastased lapsed peavad teel jalgrattaga sõites kandma kinni rihmatud kiivrit. Laps, keda vanem transpordib rattatoolis, peab samuti kandma kiivrit.

Oluline on meeles pidada, et ülekäigurada jalgrattaga ületades ei ole ratturil eesõigust teiste liiklejate suhtes. Seetõttu on oluliselt ohutum ületada sõiduteed rattalt maha tulles, kui see eesõigus on olemas. Ka siis peaks lapsele antav soovitus olema see, et enne sõiduteele minemist peavad autod olema peatunud.

Sõiduaega tuleb planeerida ohutusest lähtuvalt

Sõidukijuhid peavad olema senisest ettevaatlikumad, eriti koolide läheduses. Sõite tuleks planeerida nii, et jaguks aega jalakäijate ohutult üle sõidutee laskmiseks ja ohutu kiiruse valimiseks. Lapsevanemad, kes lapsi kooli sõidutavad, peaksid enne kooli juurde sõitmist järgi uurima, kus on lubatud peatumine ja parkimine. Lisaks sellele oleks hea silmas pidada, et haridusasutuste lähedal liiguvad parkinud või peatunud sõiduautode vahel lapsed, kes võivad ootamatult teele joosta.

Politsei paneb septembri esimestel nädalatel suuremat rõhku koolide ümbruses liiklusohutuse tagamisele. Oma tegevusega proovime juhtida õpilaste ja sõidukijuhtide tähelepanu turvalisele liiklemisele. Proovime koostöös vabatahtlikega jõuda nii paljudesse kohtadesse kui võimalik.

Soovime kõikidele ohutut liiklemist ja ilusat kooliaasta algust ning ootame teid peredega 4. septembril Kuressaare politsei ja pääste ühishoone juures toimuvale ohutuspäevale!

Minna Raun

noorsoopolitseinik