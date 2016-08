Mis tehtud, mis teoksil kultuurivallas

Päike käib aina madalamalt, päevad muutuvad lühemaks ja puhkused möödas varsti ongi. Tagasi vaadates tuleb kirev suvi meelde ja teeb meele rõõmsaks. Meie koduvallas toimus hulgaliselt huvitavaid ja rahvarohkeid sündmusi, mida sel aastal kõigil kordadel oli ilmataat õnnistanud päikseliste ja soojade ilmadega.

Rahvakultuuri kollektiividel oli palju esinemisi, kontserte ja osalemisi nii maakondlikel kui ka vabariiklikel sündmustel. Suured tänud kõigile, kes osalesid meie Orissaare valla 25. juubeli tähistamisel. See oli alles PIDU ! Ühistööna sai peetud jaanipäeva, Kuie valla simmanit, 17. Illiku päevi, 4. retrodiskot, 2. kandleööd. Noortel läks hästi käima Piidivabriku suvi. Tegemist oli küllaga.

Rõõmuga hõiskan, et kõik üheskoos oleme nüüd jõudnud sinnamaale, et saame kultuurimajja osta uue klaveri. Just sellise, nagu me ise tahtsime ning salajas hingest lootsime. Uus Estonia klaver on varsti meie poole teel ja loodetavasti teenib kogukonda jälle vähemalt 60 aastat.

Ka kurbi lahkumishetki on sel aastal olnud. Oma viimasel kontsertreisil Kihnusse saatsime oma õnneradasid otsima ja leidma viimased 4 paari rahvatantsurühmast Viirelind. Lubadus tagasi tulla on mul aga tagataskus ja ehk kunagi ikka see ka õnnestub. Ega meie rahvatantsuriided seisma jää, proove jätkavad 3 koolinoorte tantsurühma ja ka lasteaia lapsed. Proovime tantsutrennid saada esmaspäeva peale kokku, kuid eks see oleneb nüüd palju ka teiste huvikoolide tunniplaanist ja koostööst. Igatahes esmaspäeval, 19. septembril alustame!

Teised ringid ja kollektiivid alustavad tööd oktoobrist ja nende täpsed päevad ja kellaajad saavad ka selleks ajaks selgeks.

Rahvatantsust veel – laupäeval, 3.septembril tähistab oma 80.juubelit meie armastatud rahvatantsuõpetaja Maie Opkaup. Koos temaga teeme seda kell 12 kultuurimajas ka meie ja kõik need, kes meie rahvatantsuhinge õnnitleda soovivad ja omaks peavad, on oodatud.

Ilusat suve lõppu ja kohtumisteni kultuurimajas!

Anu Viljaste, kultuurimaja juhataja