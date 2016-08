Muhulane pääses tiheda konkursiga filmierialale

Eesti Ekspress kirjutab kevadel SÜG-i lõpetanud Eliis Paasist, kes pääses ühena kuuest õppima Tallinna ülikooli Balti filmi- ja meediakooli montaaži erialale.

Loo teeb eriliseks ka see, et Eliis on sügava puudega ning sündis harvaesineva Hanharti sündroomiga. Seetõttu oli Eliisil rasked tervisekahjustused. Tal ei olnud sõrmi, jalad olid eri pikkusega. Tal ei olnud suud ning ala- ja ülalõug olid kokku kasvanud. Vaatamata kõigele ning tänu arstidele ja ortoosimeistrile sai tüdruk hakkama ning lõpetas edukalt gümnaasiumi. Foto- ja filmihobi tulemusena tegi Eliis näiteks SÜGi kabaree vaheklipid. Erialal, kus konkurss oli 5,5 õpilast kohale, üllatas Eliis vastuvõtjaid ning andis neile väga positiivse emotsiooni.

“Meile kõigile oli üllatuseks, kui viimases, kollokviumi voorus astus auditooriumisse Eliis ja viskas autovõtmed lauale,” vahendab Ekspess montaažieriala õppejõu ja komisjoni esinaise Madli Lääne-Metsalu sõnu. “Küsimust, kas ta hakkama saab, ei tekkinud – eksamitööd tegi ta ju ära nii, et keegi arugi ei saanud. Samuti ei olnud ta tööde esitamisel viimaste hulgas, kes lisaaega oleks nuianud.”

“Imetlusväärne, et mitmed komisjoniliikmed märkasid alles siis esimest korda tema füüsilist erilisust,” tõdeb operaatorieriala komisjoniliige, operaator Elen Lotman. “See tähendab, et mitte keegi ei kohelnud teda siidkinnastes, mingit erilist kohtlemist või suhtumist katsete käigus olla ei saanud. Eliis läbis katsed teistega täiesti võrdselt. Ja tema punktiskoor oli väga kõrge.”