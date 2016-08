Muusikapäev kutsub orissaarlasi kuulama

1. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva, märkimaks, et muusika ümbritseb inimesi märksa enam, kui esmajoones võib arvata. Muusikapäev kutsubki üles kõiki aega maha võtma, et kuulata. Õnneks ei piirdu üleskutse ainuüksi rangevõitu näiva soovitusega, vaid muusikapäev on ise sel rajal teejuhi rolli asunud.

Muusikapäeval on kavas üle 150 pooletunnise lühikontserdi, kus professionaalsed interpreedid esinevad bussipeatustes, haiglates, spordisaalides, lautades, aga ka traditsioonilisemalt kultuurikeskustes, kirikutes ning kontserdisaalides üle kogu maa. Ükski maakond pole jäänud kõrvale. Eriliseks teeb päeva veel tõik, et kõik muusikud esinevad hea tahte alusel, tasu saamata ja eranditult kõik kontserdid on kuulajale tasuta. Nii ootavad muusikalised maiuspalad ees ka Orissaare publikut. Kell 12 Orissaare kultuurimajas avaneb kuulajatel ainulaadne võimalus esitada küsimusi oma ülevate ning õhuliste helidega publiku südame võitnud helilooja Pärt Uusbergile. Kontsert-kohtumises teeb kaasa ka Uusbergi asutatud ja juhatatav kammerkoor Head Ööd, Vend.

Pärt Uusberg on üks paljulubavamaid uue põlvkonna eesti heliloojaid, kes on jõudnud tunnustust koguda nii kodumaal kui ka võõrsil. Uusberg on kirjutanud palju koorimuusikat eesti autorite tekstidele, aga ka ansambliteoseid, klaveripalu ning orkestri- ja filmimuusikat. Tema muusikat iseloomustab heakõlalisus kõrvuti lihtsuse ja sügavusega.

Võtmetähtsusega on tema edus ka kindlasti koor Head Ööd, Vend, mis sai ellu kutsutud ligi kümme aastat tagasi projektikorras. Tänaseni aga ei ole tipptasemel lauljate ind raugenud ning nende pühendumus ja armastus muusika vastu on esitustes ilmne. 2013. aastal valis Eesti kooriühing nad parimaks kooriks.

Kel Orissaare kultuurimajas kohtumisele kammerkoori Head Ööd, Vend ja Pärt Uusbergiga minna ei õnnestu, avaneb võimalus nende muusikapäeva kontserti kuulata veel Kuressaare Laurentiuse kirikus kell 15. Mida põnevat veel muusikapäeval kavas on, saad uurida veebilehelt www.muusikapaev.ee.

Nele Volbrück, Muusikapäeva trüki- ja sotsiaalmeedia