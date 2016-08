Noortelaagrid on lahedad!

Kokku võttis Lääne-Saare valla noortelaagritest osa 107 noort, neist 64 Lääne-Saare vallast, 28 Kuressaare linnast, 2 mujalt Saaremaalt ja 13 mandrilt (kellest 5 elavad alaliselt välismaal).

emmiktoiduks valiti friikartulid ning hommikusöögihelbed. Lemmiktegevustena nimetati disko ( 36 häält) ja mullijalgpall(21 häält). Tegevus, mis ei meeldinud – hommikvõimlemine( 31 häält).

See on midagi, mis tõepoolest suurele osale laagrilistest ei meeldi, aga millest me kindlasti ei loobu, sest aktiivne algus päevale on hea algus. Palju kütsid emotsioone ka kleepsutabelid, kuhu vastavalt käitumisele ja tegevustele sai positiivseid ja negatiivseid kleepse.

Väga palju küsiti, mida saab teha, et veel üks “tubli” kleeps saada. Kleepse said ka õpetajad – kõigi tulemusega võib rahule jääda.

Merle Simmer, Lääne-Saare ANK juhataja