Õpetajalgi on esimene koolipäev

Ühes mitmesaja vastse koolijütsiga alustab täna Saare maakonnas oma pedagoogitööd ka üheksa uut õpetajat. Saarte Hääl uuris kahelt, kuidas nad meie maakonna õppeasutustesse ametisse sattusid.

SIRJE LULLA, Lümanda põhikooli bioloogia ja loodus-teaduste õpetaja

Sirje on läbi ja lõhki mandritüdruk. Sündinud Pärnumaal ning oma kooliteedki alustas Pärnumaal Pärnu-Jaagupis. Enne põhikooli lõppu kolis ta ühes vanematega aga Iisakusse, kus lõpetas ka gümnaasiumi. “Just Iisaku gümnaasiumi toonane bioloogiaõpetaja süstis minusse huvi bioloogia kui valdkonna vastu ning ma siirdusin edasi õppima Tartu ülikooli geenitehnoloogiat. Magistriõppes valisin ma juba bioloogia õppekava,” räägib Sirje oma haridusteest.

Kui ta 2011. aastal lapsehoolduspuhkuselt Tartu ülikooli doktoriõppesse tagasi läks, siis otsustas ta lisaks võtta ka pedagoogilisi aineid. Nimelt oli ta jõudnud äratundmisele, et temas on tärganud huvi õpetaja elukutse vastu.

Kuidas tekkisid teil sidemed Saaremaaga?

Eks ikka ülikooli ajal, kui Saaremaa poiss mu südame röövis. Enne seda pole mul olnud juhust Saaremaad külastada ega seda kanti tundma õppida. Ma teadsin, et see seal mere taga olemas on, kuid esimene kokkupuude Saaremaaga oli just ülikooli esimesel aastal. Nüüdseks aga oleme kogu oma väikese perega Saaremaa hingekirjas olnud natuke üle kümne aasta.

Mis kaalutlustel tegite otsuse Saaremaal tööle asuda?

See on tulnud kuidagi iseenesest. Kuna abikaasa soovis pärast ülikooli lõpetamist tulla tagasi kodusaarele, siis tulin ju minagi temaga koos. Kuna minul on olnud õpingud pooleli, siis olen ma oma aega Saaremaa ja Tartu vahel jagama pidanud ning seni keskendunud peamiselt oma õpingutele. Samas on mul viimastel aastatel meeles mõlkunud mõte, et võiks ennast rohkem Saaremaaga siduda. Ja kui ma selle aasta suve hakul positiivse tagasiside Lümanda koolilt sain, siis ega ma väga pikalt mõtlema ei pidanud. Võtsin pakkumise vastu ning sellest sügisest annan ma Lümanda põhikoolis neli päeva nädalas õpilastele bioloogiat, loodus­õpetust ja ökoloogiat.

Miks just Lümanda kool?

Sellele on keeruline vastata. Arvan, et see on olnud suurepärane juhuste kokkulangemine. Ma olin juba mõnda aega püüdnud Saaremaalt just nimelt bioloogiaõpetaja kohta leida.

Bioloogia on mulle ülikooliaastatega väga sügava mulje jätnud, armsaks saanud ja mul on tahtmine seda armastust bioloogia ja loodusteaduste vastu edasi anda ka lastele. Ent peab tunnistama, et ega neid vabu bioloogiaõpetaja ametikohti Saaremaal just palju võtta pole. Seega ei olnud mul muud teha, kui seda õiget aega ja töökuulutust oodata.

Ja ma olen väga rahul. Esimesed muljed Lümanda koolist on väga ägedad. Mind on seal hästi soojalt vastu võetud ja ma ootan väga seda aega, kui me koos lastega seda äärmiselt huvitavat loodusteaduste maailma avastama hakkame.

Mida soovite uue õppeaasta alguse puhul kolleegidele ja mida õpilastele?

Kõikidele õpetajatele, olgu nad siis kooli- või lasteaiaõpetajad, soovin ma mängulist kirge teadmiste edasiandmisel ning energiat. Oma Lümanda kooli kolleegidele aga soovin jaksu ja jõudu ühe noore õunapuu (selle all mõtlen ma iseennast) kasvamisele kaasa aitamises. Õpilastele soovin tahtejõudu ja hakkamist teha õpetajatega koostööd – õppimine on protsess, millest parimad tulemused saavad tulla vaid koos ühise eesmärgi poole pürgides. Ilusat õppeaasta algust kõigile!

MAARIA-LIISA MURUMAA, Kuressaare Ida-Niidu lasteaia alushariduse pedagoog

Maaria-Liisa on üles kasvanud Orissaare alevikus. Haridusteed alustas Orissaare lasteaias Päikesekiir, üksteist klassi lõpetas Orissaare gümnaasiumis ning kaheteistkümnenda klassi Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis.

Pärast keskkooli lõpetas Maaria-Liisa Tallinna ülikooli alushariduse pedagoogi eriala sobitus- ja erirühma õpetaja suunal. “Kooli kõrvalt käisin tööl ning pidasin mitmeid erinevaid ameteid. Olen olnud nii abitööline talus, barista kui ka mängutoa perenaine,” räägib piiga, kes äsja alustas õpetajatööd Ida-Niidu lasteaias 4-5-aastaste lastega.

Mis kaalutlusel tegite otsuse Saaremaale tööle asuda?

Siinkohal tooksin välja kolm peamist põhjust. Minu jaoks on oluline, et perekond ja sõbrad, tuttavad oleksid alati lähedal. Juba ülikooli astudes oli mul mõte kogutud teadmised koju tagasi tuua ning neid siin kasutada kohaliku eluolu rikastamiseks. Kuna Saaremaal on spetsialistide puudus, siis nägin siin väga head võimalust.

Miks just Ida-Niidu lasteaed?

Seetõttu, et nimetatud lasteaed on meeleldi nõus vastu võtma noori õpetajaid ning toetab nende tegevust. Pean nimetatud asjaolu oluliseks, kuna kooli lõpetanud noortelt nõutakse tegelikult juba ka kogemust. Lisaks on selles lasteaias head tingimused eneseteostuseks ja arenemiseks õpetajana. Puhkuse ja tööaeg on tasakaalus, kolleegid väga toetavad. Lasteaial on ka suur valik metoodilist materjali.

Mida soovite uue õppeaasta alguses kolleegidele ja mida õpilastele?

Kolleegidele soovin kannatlikku meelt ja palju loomingulisi ideid. Kui õppetegevus on põnev õpetaja enda jaoks, siis on see huvitav ka lastele. Õpilastele soovin julgust olla see, kes sa oled. Lasta enda ise­loomul, veidrustel ning arendamist vajavatel joontel välja paista. Kui sinu mõtted ei ühti kaaslaste või õpetaja omaga, siis ava julgelt suu.