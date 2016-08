Päikseline päev saarlastele koerte kuulekusvõistlusel

Eesti iseseisvuse taastamise tähistamise päeval, 20. augustil, kui paljudes Eesti paikades toimusid taasiseseisvumispäeva üritused, olid Harjumaale Rae valla spordikompleksi staadionile kogunenud võistlejad koerte kuulekuskoolituses.

Võistluspäev koosnes kolmest võistlusest: Eesti meistrivõistlused 2016 kuulekuskoolituses (EMV KK), Eesti valgete lambakoerte tõuühingu karikavõistlused kuulekuskoolituses EVLÜ Karikas 2016 2. etapp ja EVLÜ minikarikas 2016 2. etapp.

Võistlustules osalesid ka saarlased koerteklubist Aktiiv – meistrivõistlustel Annika Maripuu austraalia lambakoeraga Momento Mistika Sailing To Peak River (Kätu) ja EVLÜ karikavõistlusel Kersti Pink šveitsi valge lambakoeraga Born To Win White Target (Tari). Mõlemad võistluspaarid on saanud väljaõppe koerteklubi Aktiiv kuulekuskoolituse võistluskoerte juhendajalt Aarne Välilt.

Tasavägine võistlus

Eesti meistrivõistlusi korraldatakse üks kord aastas koolitusala kõrgeimas astmes, osaleda võivad vaid koerad, kes on kantud EST-registrisse. 2016. aasta võistlused korraldati koostöös Eesti valgete lambakoerte tõuühinguga (EVLÜ), sooritusi hindas Eesti kennelliidu atesteeritud koolitaja ja katsekohtunik Esta Ratnik Tartust, auhindadega toetas peasponsor Royal Canini.

Tiitlile Eesti meister 2016 kuulekuskoolituses pürgis 10 võistluspaari, tulemusega lõpetasid neist 8. Eesti kuulekaimate koerte tippvõistlus oli tasavägine – kohtunik andis kahele koerale hinde “väga hea” ja kuuele koerale “hea”.

Taasiseseisvumispäeval said Eesti meistriteks 2016 kuulekuskoolituses koerajuht Eston Karnaskind (Uran ja Eesti koeraspordiliit) ja tema viieaastane isane rotweiler Real Diamond Rottwelite One, kes saavutasid tulemuse hindega “väga hea” I koha.

Väga väärika II koha saavutasid Saaremaa koerteklubist Aktiiv Annika Maripuu ja tema viieaastane emane austraalia lambakoer Momento Mistika Sailing To Peak River, kes saavutasid tulemuseks samuti “väga hea” ja väärika II koha.

Väga pingeline oli võistlus saksa lambakoerte vahel auhinnaliste kohtade III-V nimel, kuna saavutatud tulemused olid kõik hindele “hea” ja ühepunktiliste vahedega. Neist parim oli Ülari Rooni ja tema kolmeaastane isane saksa lambakoer Unerschrocken Zento, kes saavutas III koha.

EVLÜ-l täitus tänavu juunis 10 aastat asutamisest ja kuulekusvõistluste karikasarja korraldatakse kaheksandat korda. Karikasarja igal etapivõistlusel autasustatakse kolme esimest kohta igas võistlusklassis ja samuti kogu etapi kokkuvõttena, lisaks tunnustatakse igal etapivõistlusel ka koeri tiitlitega “Parim üldmulje” ja “Parim kiirus”. EVLÜ võistlusi toetab Hill`s koeratoiduga koostööpartner AS Optimer.

Kersti Pingile mitu tiitlit

Võistluspäev jätkus EVLÜ korraldatud kuulekuskoolituse võistlusega, mis oli ühtlasi EVLÜ karikasarja 2.etapp. Ka selle võistluse sooritusi hindas kohtunik Esta Ratnik, osalejaid oli kokku 6, neist esimeses astmes 3, teises 2 ja kolmandas 1.

Kordus sama, mis hommikupoolikul – kaks võistluspaari ei saanud paraku tulemust, ülejäänute sooritused olid hinnetele “väga hea” ja “hea”.

Võistluse kõrgeimas astmes ainsana võistelnud koerteklubi Aktiiv ja valgete lambakoerte tõuühingu võistluspaar Kersti Pink ja tema kolmeaastane emane šveitsi valge lambakoer Born To Win White Target saavutasid tulemuseks hinde “hea”, sellega oma klassis I koha ning ka üldvõidu EVLÜ 2016 karikasarja 2. etapil.

Teise koha karika viisid koju koerajuht Ahto Luidalepp ja tema peagi kolmeaastaseks saav emane saksa lambakoerkoer Heleros Viola ning kolmanda koha karika Inger Kuus ja tema viieaastane isane airedale terrier Katherinas Land Some Marathon. Võistlusel osalenud koerte hulgast anti kohtuniku otsusega tiitel “Parim üldmulje” Inger Kuusi koerale Katherinas Land Some Marathon ja tiitli “Parim kiirus” tõi Saaremaale Kersti Pingi koer Born To Win White Target.