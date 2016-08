Pöide muusikasõbrad tahavad luua pasunakoori

Pöide noormees Artur Müür on võtnud eesmärgiks luua Pöidele üks pasunakoor. Huvilisi ja kaasamõtlejaid tal juba on, kuid vajalikke instrumente on veel puudu.

“Kuna mu kodukohas pole ühtegi sellist kohta, kus järjepidevalt mängida, tuli mõte selline grupp luua,” ütles Artur Müür Saarte Häälele. Ta lisas, et hetkel on huvilisi kokku kuus, kuid neid tuleb arvatavasti juurde.

Ise mängib Müür metsasarve kollektiivis Orissaare Brass ja ansamblis Kuldsed Lehtrid. Pillimängu õppis ta Orissaare muusikakoolis. Pillidest on tulevasel Pöide pasunakooril hetkel olemas metsasarv, bariton ja trompet. Esialgu läheks vaja juurde eelkõige tuubat ja ka eufooniumi ning veel ühte trompetit.

Pasunakoori loomise teine initsiaator, Pöide kirikuõpetaja Andi Angel õppis tuubat mängima Harjumaal Kose muusikakoolis. “Artur on seda pikemat aega rääkinud, et tal on selline plaan ja ühel päeval saimegi kokku,” märkis ta. Angel lisas, et vanasti oli see väga levinud, et igas vallas oli oma punt, kus mängiti pilli. Seda, mis praegusest ettevõtmisest välja kasvab, on tema sõnul veel vara ennustada. “Praegu tahaks lihtsalt lõbusalt koos mängida,” märkis ta. Selleks on aga vaja pille. Angel ütles, et nad oleksid väga rõõmsad ka mõne vana tuuba üle, peaasi, et see terve oleks.

Pöide valla kultuurijuht Krista Riik ütles, et on plaanist kuulnud ja lisas, et vald on alati nõus aitama, kui altpoolt niisugune tore algatus tuleb. Ta aga märkis, et kogu ettevõtmine on veel küllaltki algusjärgus ja asjaosalistel on vaja kokku tulla, et tehnilised ja praktilised küsimused paika panna. “Tore, kui ring tööle läheb, aga enne peavad inimesed koos olema,” lausus ta.

Kuna Pöide pasunakoori loojad seni ühtegi vana tuubat leidnud ei ole, paluvad nad rahalist abi uue ostmiseks. “Ka väikesed annetused on väga suure tähendusega, kuna need viivad meid eesmärgile lähemale,” märkis Müür. Näiteks võttis ta tuuba, mille saab kätte 1438 euroga. Annetusi oodatakse Artur Müüri kontole EE142200221061994730. Ta selgitas, et MTÜd veel loodud ei ole.