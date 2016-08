Raamat: printsess Diana isa oli saarlane

Tuuli Säde raamat “Torm Läänemerel” jutustab printsess Dianast ja tema isast, kes väidetavalt oli saarlasest meremees Lembit Ting.

“Olles teadlik seesuguste teooriate paljususest ja soovimata lugejat ning raamatu kangelaste järeltulijaid “kollasesse voolu” suunata, on väljaandja siiski kindel, et meie loo tegelaste elusaatused pole olnud tavalised ning nende avalikkuse ette toomine on õigustatud,” on kirjas raamatu tutvustuses. “Lembitu põgenemine Nõukogude Liidust Läände üle tormise Läänemere, Francese enesekehtestamise heitlused inglise kõrgseltskonnas ning Diana kirgas ja lühike elu – nende saatuste ühtepõimumises on loogikat ja tõenäosust.”

On usutav, et Francese otsis oma tundeheitlustes Londoni seltskonnavälist suhet.

Kes peitub pseudonüümi Tuuli Säde taha, teose välja andnud kirjastus Penikoorem ei avaldanud.

“Paraku ei soovi autor veel oma nime all esineda,” tõdes teose välja andnud Kirjastus Penikoorem MTÜ juhatuse liige Merle Neem. “Tema kohta võib öelda, et ta on pärit Pärnumaalt ning lõpetas sel kevadel Tartu ülikooli humanitaarteaduste vallas.”

Neem lausus, et Tuuli Sädel tekkis huvi printsess Diana päritolu vastu pärast põnevalt ülesehitatud “Pealtnägija” saatega tutvumist. 2010. aasta märtsis eetris olnud saade tekitas saarlastes palju elevust, kuna tõi avalikkuse ette Saaremaalt pärit eakat meremeest Lembit Tingu näriva kahtluse, et Wales’i printsess Diana võis olla tema tütar.

Neeme sõnul kasvas teemat käsitledes ka raamatu autoris veendumus, et lugu on tõene.

“Lembit Ting ise ei suhelnud ajakirjandusega, soovides sel moel kaitsta oma tütrepoegi nn. ajakirjandusliku müra eest,” rääkis Neem, lisades, et kuigi tänapäeval on ju sugulus hõlpsasti tõestatav, ei soovi lähedased perekondlikel põhjustel teemat käsitleda.

“Tuuli Säde Lembit Tingiga silmast silma ei kohtunud, kuid ta kasutas raamatu kirjutamisel salvestatud intervjuud, pildimaterjali, sugulaste meenutusi ja ajaloolaste arvamusi,” ütles Neem.

Kirjastaja sõnul on raamat “Torm Läänemerel” mõeldud eelkõige elulooraamatute austajatele, samuti eesti rahva ajaloo huvilistele.